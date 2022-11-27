Гигантскую золотую рыбку поймали во Франции

Британский рыболов Энди Хакетт поймал во Франции невероятно большую золотую рыбку, которая весила 30 кг. Эта рыба в течении 20 лет счастливо избегала рыболовных крючков.

Хакетт поймал это замечательное существо во время рыбалки на озере в Шампани, Франция, в начале ноября 2022 года.

– Я понял, что это крупная рыба, когда она взяла мою наживку и ходила с ней из стороны в сторону, вверх и вниз. Затем она всплыла на поверхность в 30-40 ярдах от меня, и я увидел, что она оранжевая, – рассказывает удивленный рыбак.

Именно в этот момент Хэкетт понял, что связался с легендарным обитателем озера, гигантской золотой рыбкой по кличке Морковка, которую до того никому не удавалось поймать.

По словам менеджера рыбного хозяйства на озере, где живет Морковка, золотую рыбку специально 20 лет назад выпустили в воду, чтобы порадовать и удивить рыбаков.

Тогда эта рыбка по размерам была не больше обычного карпа. Но она оказалась настолько хитрой или изворотливой, что ни один рыбак за 20 лет не мог ее поймать, а рыбка тем временем быстро увеличивалась в размерах.

Морковка не простая “золотая рыбка”, а гибрид обычного карпа с карпом кои.

Присутствие чудесной оранжевой рыбины на этом озере было хорошо известно местным рыболовам, подобно Лох-Несскому чудовищу, это неуловимое существо время от времени видели всплывающим на поверхность воды, что и привело к тому, что рыбе дали ее прозвище Морковка.

По словам Хакетта, он тоже знал, что Морковка плавает где-то там, но не надеялся поймать ее. Рыба около 25 минут пыталась сорваться с крючка, но потом Хакетт победил. После того, как рыбак сфотографировался с добычей и взвесил ее, рыбу благополучно отпустили обратно в озеро.