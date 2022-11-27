 

Украинские беженцы устроили акцию протеста из-за выселения из отеля в Познани с системой «все включено»

27.11.2022, 5:20, Новости дня
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Украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено», сообщил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.

Обозреватель сообщил, что отель «Икар» в Познани полностью удовлетворял расходы около 250 украинцев на проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку. В результате, как отметил автор статьи, украинцы получили за счет налогоплательщиков Польши отпуск в формате все включено, передает РИА «Новости».

Автор статьи предположил, что беженцам, видимо, понравилось бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, так как «гости» устроили громкую акцию протеста, когда узнали о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом. Журналист пожаловался, что украинцы восприняли необходимость арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред». Обозреватель также отметил, что подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.

В заключение автор публикации напомнил, что с самого начала конфликта в Украине издание предупреждало, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что Польша получит целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках.

Напомним также, в четверг стало известно о выселении беженцев с Украины из отеля в пригороде Дублина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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