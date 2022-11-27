Politico: Курс США на сдерживание Китая грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями

Курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями, выразил мнение Николас Винокур в статье для Politico.

В публикации говорится, что администрация Байдена постоянно застает своими решениями Европу врасплох – от неожиданного вывода войск США из Афганистана до конфликта между членами НАТО из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям, передает РИА «Новости».

Как отмечает автор статьи, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками в Европе, но и иногда даже не информируют их о своих планах. По мнению обозревателя, в основе политики Белого дома лежит «вежливое безразличие» к Европе, а основной целью является противостояние с Китаем. Более того, как говорится в публикации, в ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы, Байден заботится исключительно об интересах США, а Европе остается только страдать «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».

Кроме того, автор материала выражает опасения, что американский законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы, в то время как некоторые европейские страны на фоне энергетического кризиса уже находятся на грани коллапса.

Накануне в Китае обратили внимание, что возможное ограничение цен на нефть из РФ навредит не только Москве, но также и Брюсселю, а выгоды из этого извлечет Вашингтон. В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила лидеров стран Европы в провоцировании энергоколлапса в ЕС.

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