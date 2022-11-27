 

Американский историк Хомский: Запад не может критиковать Россию после уничтожения Ливии и оккупации Ирака

27.11.2022, 5:20, Новости дня
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Запад не может критиковать Россию после уничтожения Ливии в нарушение Устава ООН и «самого страшного преступления века» – оккупации Ирака, сообщил американский историк Ноам Хомский в интервью Mundo.

Ученый напомнил, что США вместе с Францией и Британией нарушили Устав ООН, когда напали на Ливию и уничтожили ее. Американский историк также призвал не забывать, что именно Британия и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Британия участвовала в самом страшном преступлении века – во вторжении и оккупации Ирака. Историк также посоветовал Европе попытаться найти компромисс не с Москвой, а «с самой собой», передает РИА «Новости».

Накануне глава МИД РФ обвинил Европу в возрождении неонацизма в мире и пообещал, что украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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