Американский историк Хомский: Запад не может критиковать Россию после уничтожения Ливии и оккупации Ирака

Запад не может критиковать Россию после уничтожения Ливии в нарушение Устава ООН и «самого страшного преступления века» – оккупации Ирака, сообщил американский историк Ноам Хомский в интервью Mundo.

Ученый напомнил, что США вместе с Францией и Британией нарушили Устав ООН, когда напали на Ливию и уничтожили ее. Американский историк также призвал не забывать, что именно Британия и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Британия участвовала в самом страшном преступлении века – во вторжении и оккупации Ирака. Историк также посоветовал Европе попытаться найти компромисс не с Москвой, а «с самой собой», передает РИА «Новости».

Накануне глава МИД РФ обвинил Европу в возрождении неонацизма в мире и пообещал, что украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей.

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