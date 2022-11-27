Мнение: О чётко зафиксированном результате этих 9 месяцев… Как он вам?

Генерал армии, экс-главнокомандующий сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев спрогнозировал сроки окончания нынешней спецоперации. Вероятно, это один из последних прогнозов такого рода: с 1 декабря в соответствии с приказом ФСБ России №547 подобная информация войдёт в Перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. И вряд ли кто захочет делиться ей в открытых источниках.

Ну а пока Владимир Болдырев как эксперт выдал свой #прогноз. По его компетентному мнению, спецоперация «будет долгой», а её продолжительность составит «не один [месяц], и не два, и даже не полгода». То есть, многое сможет ещё измениться. И подводить итоги вроде бы рано, даже промежуточные.

Но один, можно сказать, уже зафиксирован. Черноморский #флот России, гордость её и краса, практически перестал мелькать в новостях о ходе спецоперации. Что красноречиво говорит о реальной его роли сегодня. Нет, по докладам, он завоевал «господство над противником в Азовском море» (которое после присоединения новых территорий стало де-факто внутренним морем РФ), его корабли «ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага» и поддерживают сухопутную группировку. А ещё его тральщики и катера задействованы в «зерновой сделке». Однако по сравнению с ожиданиями это совсем не много. Кроме того, флот и сам стал уязвим для атак и с воздуха, и с моря. Что вынуждает командование тратить больше ресурсов на его защиту. А вопросы высадки морских десантов под Николаевом или Одессой, похоже, на ближайшую перспективу сняты с повестки дня.

Помнится, когда восемь лет и девять месяцев назад российские Силы специальных операций начали действовать в Крыму, буквально «на полчаса опередив» #НАТО, роль флота виделась несколько иной. Недаром ведь для его сохранения в Севастополе #Россия пошла на экстраординарные меры. Риск и потери тогда казались руководству страны вполне оправданными. Главное — «сохранить базу флота».

Который теперь, по прошествии девяти месяцев спецоперации стал… Ну, не будем повторяться.

Вопросик, однако, имеется. Такой итог — он оказался неожиданным или стал вполне ожидаемым? И что с ним делать дальше?

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