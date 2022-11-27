Das Erste – в США запретили ввоз продукции Huawei из-за опасений шпионажа

В США запрещён ввоз продукции китайских компаний Huawei и ZTE, пишет Das Erste. Отмечается, что американская сторона обвиняет Huawei в шпионаже и саботаже: сама компания отрицает все обвинения.



AP

В США запретили импорт всей продукции китайских компаний Huawei и ZTE, пишет Das Erste. В заявлении федеральной комиссии по связи США (FCC) говорится, что Huawei и ZTE несут в себе «неприемлемые риски» для национальной безопасности.

«Ввиду нашего указания ни одно новое устройство Huaweiи ZTE не получит одобрения», — приводит издание слова представителя FCC Брэндона Карра. Карр отметил, что подобное решение принимается впервые в истории, а также не исключил возможности отзыва одобрений уже имеющихся в США устройств Huawei и ZTE.

Этот шаг не стал неожиданностью, пишет Das Erste. Закон об исключении Huawei и ZTE с американского рынка был подписан Джо Байденом ещё в прошлом году. Издание отмечает, что таким образом Байден продолжил китайский курс своего предшественника Дональда Трампа.

Das Erste пишет, что Huawei является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования. Кроме того, с 2003 года компания начала производить телефоны. США обвиняют Huawei в тесных связях с китайскими властями и предостерегают от шпионажа и саботажа: Huawei, в свою очередь, отрицает все обвинения.