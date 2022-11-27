New York Times – Пентагон столкнулся с частыми поломками переданной ВСУ артиллерии

Минобороны США приходится уделять особое внимание артиллерийским системам, которые союзники передали Киеву. По сведениям американских чиновников, гаубицы западного производства, полученные украинской армией, постоянно повреждаются или ломаются из-за чрезмерного использования, пишет The New York Times.



AP

ВСУ ежедневно выпускают тысячи снарядов по российским позициям с помощью «высокотехнологичных» артиллерийских установок, поставляемых США и их союзниками. Но это оружие постоянно уничтожается, повреждается или ломается из-за чрезмерного использования, пишет The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По словам представителей Пентагона, треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Киеву, не могут применяться из-за тех или иных проблем. Кроме того, в полевых условиях солдаты не в силах заменить ствол орудия, который может достигать в длину 20 футов и весить тысячи фунтов.

Поэтому в последние месяцы вышедшую из строя артиллерию украинской армии отправляют на ремонт в Польшу. Обслуживание этой техники стало приоритетной задачей для европейского командования Минобороны США, обращает внимание The New York Times.

Вскоре после начала конфликта ВСУ стали испытывать дефицит боеприпасов для орудий советской эпохи. Поэтому гаубицы стандартного калибра НАТО в 155 мм стали «одним из самых важных видов оружия» для Киева с учётом того, что его партнёры обладали большими запасами соответствующих снарядов, поясняет издание.

США отправили на Украину 142 гаубицы M777, чего достаточно для оснащения примерно восьми батальонов. Американские власти поставили сотни тысяч и обязались предоставить ещё почти миллион снарядов к этим орудиям, отмечает The New York Times.

Другие страны также снабжали украинскую армию 155-мм снарядами. Но некоторые из них ранее не испытывались на определённых типах гаубиц и, как показала практика, способствовали быстрому износу стволов.

По информации издания, пока повреждённую технику отправляют в Польшу, где её приводят в форму. Но представители Киева хотели бы приблизить эти ремонтные объекты к линии фронта, чтобы оружие можно было вернуть в строй ещё быстрее.

Характер артиллерийских дуэлей, в которых украинские расчёты часто ведут огонь с очень больших расстояний, чтобы затруднить российские контратаки, создаёт дополнительную нагрузку на гаубицы. Для этого требуются большие пороховые заряды, которые производят гораздо больше тепла и могут вызвать более быстрый износ стволов, считает The New York Times.

ВСУ выпускают от 2 до 4 тыс. артиллерийских снарядов в день. Со временем такой темп вызвал трудности у украинских военных, использующих M777, влияя на дальность и точность стрельбы этих гаубиц, подчёркивает издание.

Частично эти проблемы связаны с конструкцией гаубицы. Это оружие, которое в основном состоит из титановых деталей, легче перемещать по полю боя и быстрее разворачивать, чем его предшественников, что давало явное преимущество американской армии, когда она начала использовать M777 в Ираке и Афганистане.

В тех войнах, в отличие от украинского конфликта, M777 обычно применялся ограниченно. Но пять лет назад США получили представление о том, что может случиться с гаубицами при частом использовании во время кампании против «Исламского государства»*.

В 2017 году артиллерийскую батарею морской пехоты США перебросили в Сирию с четырьмя орудиями M777. Она произвела более 23 тыс. выстрелов за пять месяцев при поддержке боевых действий в Ракке — почти в 55 раз больше, чем обычно делает типичная батарея такого размера при обучении в мирное время.

В результате три гаубицы батареи пришлось эвакуировать из-за чрезмерного износа и заменить орудиями, находившимися в резерве в Кувейте. Когда одна из установок вышла из строя, другие просто начали стрелять чаще, и теперь к такому методу ежедневно приходится прибегать украинцам, заключает The New York Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.