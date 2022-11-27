Официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу

Лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Захарова подчеркнула, что именно лидеры европейских стран пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу. Официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что теперь лидерам европейских стран осталось убедить своих граждан, что это в их же интересах. Дипломат назвала происходящее проверкой на демократию, передает ТАСС.

По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, европейские политики «хорошо поработали» в энергетической сфере, в частности в истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат подчеркнула, что речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, зоной их ответственности. Захарова обратила внимание, что страны Запада признали этот инцидент терактом, но призвали не торопиться с выводами, чего они не придерживаются, когда «есть заказ на обвинение России».

Ранее в субботу немецкие СМИ опубликовали предупреждение представителей экономики Германии о том, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.

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