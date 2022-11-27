 

Губернатор Псковской области Ведерников заявил о попытках военных беспилотников нарушить границу России со стороны НАТО

27.11.2022, 2:35, Новости дня
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в качестве примера «добрососедства» стран НАТО рассказал о попытках незаконного пересечения госграницы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами, а также про «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов.

В ходе выступления на Псковском международном медиафоруме Ведерников напомнил, что регион граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. При этом он отметил, что сегодня очень любят рассказывать о том, что альянс якобы стремился к мирному сосуществованию с Россией, что президент РФ неоднократно опровергал. В свою очередь Ведерников рассказал, что регион неоднократно подвергался натовской политике «добрососедства» – были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Глава региона отметил, что все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, а сейчас еще более обострилось, хоть об этом в РФ никогда публично и не говорили, передает РИА «Новости».

В числе других примеров «добрососедства» со странами НАТО губернатор Псковской области назвал заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, а также массовую и целенаправленную выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области. Видео своего выступления Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, 18 ноября Канада решила усилить группировку в Латвии в составе контингента НАТО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Латвия собирает армию для противостояния с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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