Официальный представитель МИД Захарова: В некоторых недружественных странах осталось один-два российских дипломата

В некоторых недружественных странах осталось один-два российских дипломата, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала в эфире телеканала ТВЦ, что страны Евросоюза и недружественные РФ страны практически минимизировали дипломатическое присутствие РФ до одного-двух человек. При этом она отметила, что работа российских дипломатов в этих странах нужна, так как сотрудники дипломатической миссии помогают российским гражданам, живущим или приезжающим в эти страны, соотечественникам и организациям, а также помогают сохранению экономических связей, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД пояснила, что в этих странах есть люди, которые строят с Россией экономические связи, которые десятилетиями выстраивали бизнес с Россией на равноправной основе, которые действительно страдают от происходящего в отношениях между их странами и Россией.

Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжает контактировать с некоторыми недружественными странами, поскольку без переговоров невозможны отношения между государствами.

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