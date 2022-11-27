Орехи, горох или яблоки? А есть ли эффективная “антивозрастная” еда?

Невозможно остановить биологические часы. Однако так называемые антивозрастные продукты могут замедлить темпы старения. Регулярное их употребление позволяет повлиять на последствия старения организма. О какой именно еде идет речь? Расскажем в сегодняшней статье.

Рыба

В жирных сортах рыбы много омега-3 жирных кислот. Эти веществ помогают предотвратить воспаления в организме, возникающие, например, при ишемической болезни сердца. В коже с возрастом обновление клеток замедляется. Она начинает вырабатывать меньше кожного сала. Чтобы улучшить естественное сияние кожи, просто добавьте в рационе больше лосося.

Грецкие орехи

Грецкие орехи – отличный пример омолаживающего продукта. Если ежедневно их употреблять в небольших количествах, вы увеличите вероятность здорового старения. Под этим подразумевается отсутствие хронических недугов, нарушений памяти и физических недостатков, крепкое психические здоровье.

Грецкие орехи играют важную роль в поддержании здоровья сердца, поскольку они содержат полезные для этой мышцы жиры. Они помогают снизить уровень плохого холестерина и триглицеридов, контролировать давление. В орехах много противовоспалительных фитохимических веществ. Они могут способствовать лучшему когнитивному здоровью по мере старения организма.

Бобовые

Фасоль — один из немногих продуктов, которые включают в себя и полезные углеводы, и белки. Бобовые являются частью средиземноморской диеты, которая считается одной из самых здоровых и распространена в регионах, где живут долгожители. Кроме того, они являются качественным источником растительного белка и снижают риск серьезных хронических заболеваний.

Например, горох богат фитонутриентами, витаминами, минералами и клетчаткой. Все вместе они поддерживают работу сердца и кишечника, стабилизируют уровень сахара в крови, предотвращают некоторые виды рака.

Больше фруктов и овощей

Когда вы добавляете в свой рацион больше фруктов и овощей, вы самостоятельно замедляете процесс старения. Вот что обязательно должно присутствовать в меню:

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Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания Капуста. Как и другие овощи семейства крестоцветных, капуста богата индол-3-карбинолом. Данное вещество помогает скорректировать доминирование эстрогена. Морковь — это еще один антивозрастной источник энергии. Она помогает снизить уровень холестерина и повысить иммунную защиту. Гранат. Его сок содержит эллаговую кислоту и пуникалагины. Данные вещества борются со свободными радикалами и сохраняют коллаген в коже. Виноград. Этот фрукт содержит мощные антиоксиданты, которые могут бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки организма. Лук. Помогает разжижать кровь и повышает уровень хорошего холестерина. Кроме того, лук богат кверцетином – мощным противовоспалительным средством. Помидоры. Этот овощ является богатейшим источником ликопина – антиоксиданта, который защищает здоровье мозга. Помидоры считаются отличной профилактикой онкологических недугов и преждевременного старения кожи. Шпинат. Лютеин в листьях шпината способствует естественному омоложению кожи и полезен для здоровья глаз. Черника. Черника является отличным источником витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Ягоды помогают поддерживать когнитивные функций, укрепляют сердце, снижают риск развития некоторых видов рака.

Независимо от того, какой диеты вы придерживаетесь, важно есть овощи при каждом приеме пищи, чтобы замедлить процесс старения и улучшить общее состояние здоровья.