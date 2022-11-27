Der Spiegel – только 23% немцев скучают по Меркель и хотят снова видеть её канцлером

Ангела Меркель оставила пост канцлера Германии почти год назад, и многим тогда казалось, что немцы будут скучать по ней. Меркель руководила правительством страны на протяжении 16 лет, однако спустя год после отставки её блеск потускнел, пишет журнал Der Spiegel. Согласно опросам, только 23% граждан хотели бы, чтобы Меркель снова стала канцлером Германии, в то время как 43% считают, что она была бы лучшим главой правительства, чем Шольц.



AP

Долгое время казалось, что многие немцы не могут представить себе на посту канцлера никого другого, кроме Ангелы Меркель. В течение 16 лет она возглавляла меняющиеся правительства — и всего на несколько дней уступила рекордный срок канцлерства Гельмуту Колю. Но хотя Меркель покинула свой пост всего год назад, её блеск потускнел в глазах большинства граждан, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным последнего исследования, явное большинство немцев не хотят возвращения Меркель на пост канцлера. Согласно репрезентативному опросу, проведённому институтом исследования общественного мнения Civey для газет Funke-Mediengruppe, 71% немцев не хотят возвращения Меркель на свой пост. Только чуть менее четверти (23%) хотели бы, чтобы она снова стала канцлером Германии.

Даже по сравнению с кризисным канцлерством её преемника Олафа Шольца показатели для Меркель не особенно хороши. Только 43% опрошенных считают, что Меркель была бы сейчас лучшим главой правительства, чем Шольц. 41% придерживается прямо противоположного мнения, 16% не определились.

Меркель покинула свой пост чуть больше года назад, 8 декабря 2021 года. Через несколько недель началась военная спецоперация РФ на Украине. С тех пор политика Меркель в отношении РФ подверглась серьёзной общественной критике, особенно строительство «Северного потока — 2» и продажа немецких газовых хранилищ «Газпрому». Оба решения относятся к сроку её полномочий. Кроме того, расширение использования возобновляемых источников энергии в течение многих лет продвигалось вяло.

Как поясняет Der Spiegel, опрос проводился компанией Civey в режиме онлайн 24 ноября 2022 года. Объём выборки составил 5003 репрезентативно отобранных гражданина Германии старше 18 лет. Статистическая ошибка для общих результатов составляет 2,5%. Участникам задавали следующие вопросы: «Хотели бы вы видеть Ангелу Меркель снова канцлером?» и «Была ли Ангела Меркель лучше на посту канцлера, чем нынешний канцлер Олаф Шольц?».