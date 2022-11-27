Обозреватель SCMP посоветовал Зеленскому «ради прочного мира» отказаться от претензий на утраченные территории

Требования, выдвинутые Зеленским для начала мирных переговоров с Россией, лишены реализма, пишет обозреватель South China Morning Post. По его словам, в интересах Украины было бы отказаться от претензий на утраченные территории ради достижения прочного мира.



AP

В интересах Украины отказаться от своих претензий на возвращение утраченных территорий, пишет политолог Самид Баша в своей статье для South China Morning Post.

С приближением зимы растёт беспокойство по поводу того, выполнит ли РФ свои «расплывчатые угрозы перекрыть газ и заморозить Европу», говорится в статье. Это, наряду с выводом российских войск из Херсона и смещением акцента на Донбасс, может, наконец, подтолкнуть президента США Джо Байдена к тому, чтобы усадить «неуступчивого» Владимира Зеленского за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

США непоколебимо поддерживают Украину, а успехи Киева в возвращении утраченных территорий уже могут позволить ему вести переговоры с позиции силы, уверен автор.

Однако предварительные условия, выдвинутые Зеленским, — уход РФ со всех занятых ею территорий, отстранение Путина от власти, выплата Россией репараций Украине — могут стать препятствием для начала диалога и прекращения конфликта.

Требования Зеленского «лишены реализма», отмечает Баша. Ни одно из них не будет одобрено Путиным, который недавно триумфально присоединил к РФ четыре территории.

«В интересах Украины было бы отказаться от своих претензий на эти территории ради прочного мира», — отмечает Баша.