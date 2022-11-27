 

Масло какао и с витамином Е: делаем простое домашнее средство от сухости рук и кутикулы

27.11.2022, 0:45, Разное
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Зимой кожа рук часто становится сухой. Из-за этого она выглядит постаревшей. Чтобы предотвратить эту проблему, приходится несколько раз в день обрабатывать руки увлажняющим кремом. Но этот продукт очень долго впитывается. Поэтому лучше воспользоваться домашним средством от сухости рук и кутикулы, которое быстро всасывается в кожу. В статье мы поделимся его рецептом.

Ингредиенты

Домашнее средство от сухости рук и кутикулы состоит из простых и доступных продуктов. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

витамин E – 1 капсула; миндальное масло – 1 чайная ложка; масло какао – 2 чайных ложки.

Витамин E имеет антиоксидантные свойства. Он смягчает кожу и защищает ее от неблагоприятных природных факторов. Его часто называют “витамином молодости”, так как он борется с возрастными изменениями эпидермиса.

Миндальное масло отличается смягчающими и восстанавливающими свойствами. Оно хорошо увлажняет руки. Этот продукт снижает риск инфицирования кутикулы. Он повышает эластичность кожи, что предотвращает образование морщин.

Масло какао легко и быстро проникает в кожу. Оно делает руки мягкими и гладкими, а также предотвращает появление пятен и трещин.

Приготовление

Положите масло какао в термостойкую миску и растопите его в пароварке. Когда оно начнет таять, добавьте миндальное масло и жидкость из капсулы с витамином E.

Тщательно перемешивайте ингредиенты ложкой, пока они не объединятся в однородную смесь. Дайте массе застыть, прежде чем использовать ее.

Не готовьте слишком много средства. Делайте такое количество, которого хватит вам на неделю. Чтобы продукт действовал эффективно, он должен быть свежим.

Применение

Нанесите средство на руки и кутикулу. Используйте его каждый вечер, а также до и после маникюра.

Заключение

Средство для рук на основе масел и витамина E наполняет кожу питательными веществами. Оно хорошо впитывается и усваивается эпидермисом. Наносите его регулярно, и уже через неделю вы заметите первые результаты.


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