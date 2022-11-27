Мнение: О полном π-це в этой вашей Америке… Что ж такое-то?

Ой, бл…и-и-ин! Что деется-то, если «Блумберг» нам не врёт.

Пока тут записные аналитики рассказывают, какие выгоды поимели Соединённые Штаты от путинской специальной операции, — ну, там, #Россия ослабила свой военный потенциал, Европа уходит в полную зависимость от США и теряет все ресурсы РФ, американский ВПК приобретает новые заказы, а блок #НАТО обретает смысл, и наращивает #бюджет, — сами жители «сверхдержавы» ведут совсем другие подсчёты.

Вот — квинтэссенция.

По данным информационного агентства Bloomberg, один из трёх американцев, зарабатывающих не менее 250 тыс. долларов в год, заявляют, что живут «по-русски». То есть, от зарплаты до зарплаты.

Так, чисто для понимания. Номинальный медианный персональный годовой доход в США — чуть больше 57 тыс. долл. по данным на 2021 год. Годовой доход более 200 тыс. долл. имеют в Штатах около 10% домохозяйств и, соответственно, порядка 5% индивидуалов. То есть, речь даже не о среднем классе, а именно о топовом проценте американцев.

И вот они — жалуются что живут «от зарплаты до зарплаты». Каково приходится остальным, можно только гадать…

Ох, что ж это такое творится с Америкой?

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