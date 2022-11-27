Любовная любовь в творчестве – Личное мнение

Недолго думая, сочная новобрачная Дженнифер Лопес впервые за 9 лет выпустила новый альбом.

О чём альбом после многолетнего застоя в творчестве? Точнее, о ком.

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Ну вот вы догадайтесь.

Конечно же, заглавная песня альбома — о любимом Бене. Да и название альбома «This Is Me… Now» отсылает слушателя к альбому 20-летней давности «This Is Me… Then», который вышел во время первых отношений Лопес с Аффлеком.

В том старом альбоме актёр снялся в клипе на песню Jenny From the Block, а ещё одна песня была просто посвящена ему — дорогому и любимому нашему Бену.

Ну, и в этот раз всё то же самое, только Лопес всё-таки вышла замуж.

Насладиться свадебным альбомом Лопес мы сможем в следующем году. Любовная любовь и счастливый конец — я бы его так назвала. Впрочем, Коко Лопес виднее — это же она творческая личность, вдохновлённая любовью.

Бедный Бен.

А вы долбаете своих мужиков? А они чего — молчат?

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