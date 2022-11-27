Мнение: Более, чем полгода

Военные действия в Украине не завершатся в ближайшие полгода. С таким прогнозом выступил экс-командующий сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев.

Болдырев рассуждает как военный, но я со своих штатских позиций склонен с ним полностью согласиться. Война перешла в самоподдерживающийся режим, возник гомеостаз, который крайне сложно разрушить. Точнее, можно, но только в результате соревнования в ресурсном обеспечении, то есть – это и есть война на истощение, кто первый исчерпает свои возможности.

При этом инициатор войны однозначно проигрывает ее, так как даже в случае победы она оказывается пирровой – его положение по итогам войны всегда оказывается хуже довоенного, что и есть критерий поражения. Однако формальный проигрыш для него оборачивается полной катастрофой, так как помимо военных потерь он будет вынужден нести еще и бремя репараций и контрибуций.

По сути, сегодня боевые действия для России уже идут за один из двух возможных исходов: либо пиррова победа, либо катастрофическая капитуляция.

Проблема здесь очевидна: Россия, не имея союзников в этом соревновании, да еще и с разрушенной в щебень промышленной базой (и не будем забывать полностью убогий уровень управленческой «элиты» и всей системы в целом) вынуждена вести ресурсную борьбу со сформированным ситуативным союзом (так называемым «Раммштайном»), который более чем на порядок превосходит Россию в ресурсном обеспечении. Не кратно, а именно на порядок и более. Строго математически шансов в войне на истощение при таких вводных просто нет. Поэтому даже пиррова победа – это что-то почти из разряда фантастики.

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