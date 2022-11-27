 

Филипповка и Куделица: что нельзя делать в праздник 27 ноября

27.11.2022, 0:04, Разное
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ИСТОРИЯ

В этот праздник православные верующие вспоминают святого апостола Филиппа, который совершил чудо после распятия Иисуса Христа. Это последний день перед Рождественским постом, который длится 40 дней, завершаясь 7 января.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Руси в этот праздник готовили кудель, то есть ткань из льна или конопли. Люди в этот день собирались за общим столом, на котором обязательно должно было присутствовать мясо. Считалось, что люди наедаются на 40 дней вперед.

В этот церковный и народный праздник старались сыграть последние свадьбы. Согласно примете, в углу дома надо было поставить рюмку водки для домового, чтобы он охранял скот всю зиму. Удивительно, что на утро она была всегда пустая.

Если на улице громко каркают вороны, быть оттепели. Если валит снег, значит в мае будет непогода. Если реки в этот православный праздник уже схватились льдом, в следующем году будет богатый улов рыбы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот день ни в коем случае выносить пищу из дома, ее не давали даже уходящим с застолья гостям, вопреки правилам уважения и хорошего тона.

Люди в этот день боялись встретиться с волком, поэтому вечером не выходили на улицу. Родителям в этот день нельзя ссориться со своими детьми. Нельзя никому давать ключи от своего дома.


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