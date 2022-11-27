 

CBS News – каждый доллар на счету — из-за инфляции в эту «чёрную пятницу» американцы ощущают на себе финансовое давление

27.11.2022, 0:00, Разное
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В эту «чёрную пятницу» американцы, согласно прогнозам, потратят рекордное количество денег, однако при этом многие из них крайне щепетильно подходят к выбору товаров, пишет CBS News. Как поясняется в материале, из-за инфляции американские потребители, особенно те из них, у кого низкий или средний доход, ощутили на себе финансовое давление.

Поговорим сейчас об официальном начале сезона праздничных покупок. По оценкам, 115 миллионов из вас, как ожидается, будут сегодня совершать покупки в магазинах или через интернет. Разумеется, люди будут искать скидки, связанные с «чёрной пятницей».

Корреспондент CBS News Элис Престон расскажет нам, как инфляция может отразиться на итоговых показателях.

Наступил сезон покупок. В этих праздничные выходные будет потрачено рекордное количество денег. Однако многие покупатели привередливы и ищут выгодных предложений.

МЕЛАНИ РУИС, покупательница: Я обычно делаю много покупок для членов семьи, но нам пришлось обсудить этот вопрос, ведь цены довольно высокие, так что ожидания отнюдь не те, что в прошлом году. Тем не менее я всё равно пытаюсь найти что-нибудь хорошее.

ЭЛИС ПРЕСТОН, корреспондент CBS News: Как в этом году экономика влияет на ваши покупки в «чёрную пятницу»?

КЕЙТИ СЕРФАС, покупательница: Она немного их сократила. Не думаю, что мы это почувствуем, но мысленно я это осознаю.

Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что более 166 миллионов человек будут совершать покупки в эти выходные. Экономика и инфляция — это сейчас для всех приоритетный вопрос, говорит Кэтрин Каллен из Национальной федерации розничной торговли.

КЭТРИН КАЛЛЕН, представительница Национальной федерации розничной торговли США: Нам известно, что многие покупатели всё ещё говорят: для меня важно потратить деньги на этот праздник и таким образом его отметить. Поэтому мы видим, как многие потребители говорят: у меня каждый доллар на счету. Потребители, особенно те из них, у кого низкий или средний доход, ощущают на себе финансовое давление.

По прогнозу Национальной федерации розничной торговли, праздничные продажи вырастут в этом году на 6—8 процентов. В ноябре и декабре покупатели потратят от 942 до 960 миллиардов долларов. В эти праздничные выходные потребители увеличат свои долги по кредитным картам. С прошлого года баланс на кредитных картах вырос более чем на 15 процентов — это крупнейший скачок за более чем 20 лет.

МЕЛАНИ РУИС: Мне пришлось кое-что приобрести с помощью кредитных карт. Также кредиткой пришлось оплатить один из курсов в колледже.

Но, похоже, миновали те дни, когда люди в «чёрную пятницу» толпами рвались в магазины, чтобы приобрести товары по выгодной цене.

КЕЙТИ СЕРФАС: Когда мы подъехали, то подумали: что происходит? Куда все подевались?

ЭЛИС ПРЕСТОН: Сюда, в магазин Best Buy в Нью-Джерси, покупатели приходят на протяжении всего дня. Праздничный режим продлён на все выходные. В компании заявили, что ещё до начала сезона праздничных покупок онлайн-продажи увеличились почти вдвое по сравнению с тем, что было до пандемии. Джерика.

Это говорит о многом. С нами этим вечером была Элис Престон. Благодарю вас.

Дата публикации 26 ноября 2022 года.


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