Мнение: Дороги в Великобритании, ситуация на авторынке и потери автоконцернов после ухода из России

1. В России жалуются на плохие дороги всё меньше, а в Великобритании – всё больше. Вот характерное фото из британского паблика с подписью «только в Британии дороги выглядят вот так» (ссылка).



Что ж, для нас это хорошо. Раньше те же британцы любили смеяться над рубрикой «Только в России» на Ютубе и развлекательных сайтах с картинками, где демонстрировалась какая-нибудь дичь, происходящая на российских дорогах. Теперь они сами всё чаще оказываются в роли объекта для насмешек.

Европа деградирует медленно, но неуклонно. Вовремя чинить дороги, особенно на второстепенных участках и во дворах – дорогое удовольствие. Которого, похоже, упавшая в кризис британская экономика больше не может себе позволить.

2. Запасы европейских авто в России на грани истощения (ссылка):



Российские дилеры в беседе с РИА Новости предупредили, что в стране наблюдается дефицит автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более, чем на четыре месяца.

«Запасов зарубежных автомобилей в России осталось примерно на два-четыре месяца, в зависимости от бренда. Нишу европейских и японских автопроизводителей занимают китайские компании. Поставки корейских и китайских автомобилей имеют возобновляемость», — заявили в «Автодоме».

Замгендиректора по продажам новых транспортных средств автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков подтвердил, что запасов на складах осталось максимум на четыре месяца, подчеркнув, что особенно ощущается нехватка седанов.

Как полагаете, коллеги, станет ли хуже жизнь в России, если вместо европейских и японских иномарок по нашим улицам будут ездить китайские и корейские?

3. Совокупные потери иностранных автопроизводителей, которые ушли из России, исчисляются миллиардами (ссылка):

Иностранные автоконцерны за последние девять месяцев потеряли около 4,5 миллиарда евро из-за решения уйти с российского рынка. Такие данные в беседе с газетой «Известия» привел эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов.

По его словам, многомиллиардные убытки связаны с нереализованными инвестициями в России, а также почти с бесплатной передачей активов в стране.

«В предыдущие годы большинство автопроизводителей вкладывались в строительство и модернизацию автозаводов, логистических центров на территории России. После ухода эти инвестиции приходится списывать в убыток», — отметил Беспалов.

По данным газеты, согласно финансовому отчету Nissan, компания на фоне продажи бизнеса в России потеряла 165 миллионов евро, а выручка за второй квартал 2022 года сократилась на 68 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Европейское подразделение Toyota оценило свое убытки в 526 миллиона евро, а Renault — в 2,3 миллиарда евро, Мercedes-Benz — в 1,4 миллиарда евро.

При этом большинство автопроизводителей оставили себе возможность вернуться в РФ. Именно такие соглашения о выходе из совместных предприятий и передаче активов своим партнерам заключали Renault, Nissan, Ford и Mazda, пояснил Беспалов.

Напомню, что если прокси-война с США затянется надолго, то сроки соглашений о «выкупе активов обратно за 1 рубль», по большей части пройдут, и тогда европейские и японские автоконцерны окончательно вынуждены будут зафиксировать убытки, которые окажутся куда больше.