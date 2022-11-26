Мнение: Письмо: “Тумблер переключился”

Когда мы говорим, что паровоз тащит партнера как товарный вагон, это не просто слова.

Паровоз делает шаги за партнера, пока тот стоит на месте, а потом пятится.

Посмотрим в 1000-й раз, как это происходит. Главное, на что надо обратить внимание. Почему автору кажется, что они обмениваются шагами в то время, как она тянет и тянет из мужчины щипцами, буквально пытает его?

Что позволяет принять свои шаги за взаимные?

lilyofthevalle

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Спасибо за ваш блог. Читаю его 3 года, он помог мне пережить трудное расставание после 10 лет отношений. Буду благодарна, если письмо попадает на разбор. Хочу понять, как правильно себя вести, чтобы новая история получила развитие.

Мне 27 лет, работаю руководителем отдела в крупной IT-компании, регулярно хожу в тренажерный зал, занимаюсь в театральной студии. В начале этого года завершились отношения, которые длились 10 лет, жили вместе, но женаты не были, детей нет. Сейчас началась новая история с А. А. 37 лет, работает руководителем разработки в той же IT-компании, есть ребенок, ему 4 года, болеет аутизмом. Мы работаем в разных сервисах, по работе не пересекаемся никак, но работаем в одном здании.

С А. познакомились этим летом, в конце июля. Я занималась одна вечером в офисном тренажерном зале. Потом в зал пришло еще несколько человек. В какой-то момент он подошел ко мне и спросил, может ли он включить свою песню на колонке, не будет ли это мне мешать. Я ответила, что не будет, я все равно в наушниках. В этот момент я обратила на него внимание. Он начал говорить колонке, какую песню включить, но Алиса ошиблась и включила другую. Он посмеялся, я тоже. У него очень обаятельная улыбка. С третьего раза Алиса все-таки включила правильную песню. Каждый продолжил заниматься. Я закончила тренироваться, подошла к нему ему и сказала, что песня очень красивая. Он ответил, что да, обычно в зале такое не ставят. Потом я попрощалась и ушла.

(Она подошла и сказала, что песня красивая. Ей кажется, что она ответила ему шагом на шаг. На самом деле он действовал в границах вежливости, когда спросил, можно ли поставить песню, а она сделала шаг из светских рамок в романтическое поле и довольно большой шаг. Обснуйте четко, почему так)

После этого в течение недели мы стали часто сталкиваться в офисе, то у кофепоинта, то у переговорок. Здоровались и улыбались друг другу. Через неделю я нашла его контакт в мессенджере в базе сотрудников. Это открытая база с общей информацией по сотрудникам. Я видела его бейджик в тренажерном зале, запомнила имя и фамилию. Написала ему в мессенджере: “Привет!) Хочешь выпить кофе вечером?”. Он ответил, что хочет. Мы пошли гулять после работы, гуляли часа три. Он очень понравился мне, с ним было интересно разговаривать. В течение разговора я поняла, что он тоже нашел мой аккаунт в базе, так как он знал, кем я работаю, в каком отделе и другую информацию. За время прогулки я узнала, что у него есть ребенок, но он не живет уже давно с женой, там какая-то сложная история. Так мы начали общаться.

(“Мы пошли”, “мы начали общаться”. Ей кажется, что это “мы”, хотя она не только инициатор, она единственный заинтересованный в той прогулке и в начале общения. И это очевидно любому, кроме нее, и может быть таких же паровозов. Почему им не очевидно?)

Дальше в течение полутора месяца мы регулярно переписывались, ходили обедать, в кино, в рестораны. Чаще встречи инициировала я. В романтический формат ничего не переходило. С каждой встречей я чувствовала, что влюбляюсь в него. А он держал дистанцию. Он спрашивал меня про мои отношения, почему они закончились. Я про его. Он ушел от жены 2 года назад к другой девушке, так как сильно полюбил, а с женой у них все уже давно было не очень. Отношения с этой девушкой начались с похода к семейному терапевту и продлились полгода. Потом они расстались. Он сказал, что она не смогла быть на втором месте после ребенка. С женой он до сих пор не развелся, но не живет с ней. Я спросила, почему он не разводится, он сказал, что боится ее реакции, боится, что она запретит видеть ребенка. Я спросила, любит ли он жену, надеется ли, что все может наладиться. Он сказал, что нет и вообще не уверен, что у них когда-то была любовь. И уже было много шансов все наладить, но ничего не получилось. А когда он встретил ту девушку, понял, что такое настоящая любовь.

(Представьте себе, как ему сложно держать дистанцию под ее напором. Чтобы как-то огородиться от нее, он рассказывает про свою несчастную, “настоящую любовь”. Но от автора так легко не отцепиться. Она влюбляется больше и больше)

Я понимала, что влюбляюсь сильнее, а он нет. После одной из встреч в ресторане я написала ему, что он очень нравится мне и мне будет сложно продолжать общаться в дружеском формате. Он ответил мне “прости, во мне что-то сломано”. Через день написал что-то на отвлеченную тему, я ответила что-то односложное. И мы перестали общаться.

(Вот это ужасное “не могу дружить, слишком нравишься”, может сказать мужчина во френдзоне, да и тот при условии, что женщина сама проявляет активную инициативу к дружбе, не к сервисзоне его, а к дружбе. Почему мужчине можно? Когда женщина заявляет, что она хочет мужчину, который не хочет ее, да еще так сильно, что общаться не может, это слив со свистом. Но наш паровоз думает, что это красивый шар и крючок)

В это время мне написал парень с работы. Он увидел меня в офисе, и я ему понравилась. Пригласил на свидание. Мы начали гулять с ним, ходить в кафе и на выставки, он дарил мне очень милые подарки. Я чувствовала, что сильно нравлюсь ему. Он тоже был мне симпатичен. Он должен был улетать через неделю в другую страну из-за мобилизации. И улетел. Мы продолжили общаться, он звал приехать к нему. И я думала, может и правда поехать на пару недель. Но из головы не выходил А.

(Ничего не понятно с тем парнем. Как они за неделю успели сходить много раз в кафе и на выставки, при том, что парню приходилось работать и собирать документы и вещи для переезда. Но автор накормила свою корону воображаемым поклонником)

Мы не общались с А. две недели к этому времени. Я задержалась в пятницу на работе, планов на вечер не было. Я понимала, что А. не напишет мне. А мне очень хотелось увидеть его. Я решила для себя, что не буду ничего ожидать, понимаю, что у нас просто дружеский формат, но я очень хочу пообщаться с ним еще, поэтому напишу ему. Написала. Он тоже был в офисе вечером, я сразу предложила пойти прогуляться. Он согласился.

(Недавно она ему сказала, что дружить не может, потому что челюсть сводит от желания. Теперь она снова пишет ему и щипцует встречи. Автор вообще не имеет понятия об очередности шагов. Будь даже она мужчиной, атаки ее выглядели бы уже очень навязчиво. Но посмотрите, его “согласился” она каждый раз считает ответным шагом. Почему?)

Мы пошли гулять, потом ужинать. Провели где-то 5 часов вместе, было классно. Он подвез меня до дома, я пригласила его зайти посмотреть новый ремонт, он зашел ненадолго, ремонт ему понравился. Через день в воскресенье я предложила сходить в кино вечером. Мы встретились заранее, выпили вина, потом пошли на фильм. В какой-то момент в кино я легла ему на плечо, он не отстранился.

(Не отстранился! И не отшвырнул автора брезгливо, что характерно. Почему планка достаточной взаимности для автора упала настолько низко? Как это связано с ростом короны, понятно?)

После фильма он предложил еще где-нибудь посидеть, хотя было уже поздно. Я ему сказала, что может домой, он днем был с ребенком, а завтра на работу, наверное он устал. Но он сказал, что все ок, он не устал. Мы пошли в бар, сидели там до закрытия, а потом пошли гулять. Где-то около трех ночи начали вызывать такси, но у него сел телефон. Я вызвала такси с заездом к нему. В такси снова легла ему на плечо, он взял меня за руку и начал гладить ее. Когда подъехали к его дому, он предложил зайти посмотреть его ремонт (он тоже недавно делал ремонт), я сказала, что в другой раз. Еще через пару дней в будни я была дома после работы. Написал А., предложил поужинать, он заехал за мной, мы поехали в ресторан в его районе. После ресторана предложил зайти в гости, посмотреть квартиру. Сказал, что после моего ремонта ему немного неловко, так как у него нет кухни, и он уже какой месяц живет на коробках, просто ночует дома. В какой-то момент мы сидели на диване, он потянул меня к себе, мы начали целоваться и случился секс. Я осталась ночевать у него. После этого в нем как будто какой-то тумблер переключился. Он стал нежным, открытым, начал целовать меня, обнимать. Мы стали видеться чаще, где-то пару раз в неделю я ночую у него. На текущий момент в таком формате мы встречаемся полтора месяца. Он пригласил меня на небольшую вечеринку с его коллегами, я пригласила его на день рождения моей начальницы. Начал обустраивать дом, ездили вместе выбирать кухню в его квартиру.

(Ей кажется, что это хорошая динамика. Не мытьем, так катаньем, отношения с паровозом начались. Мужчина смирился с тем, что проще согласиться, чем бегать от автора)

Еще за это время я узнала, что жена перенесла его уход к другой девушке тяжело, запрещала видеться ему с ребенком, говорила, что ребенок все видит, это плохо отражается на его здоровье. Для А. это было ужасным стрессом. Он разрывался между ребенком и женой и новой любовью. Говорил, что новая девушка манипулировала им, часто плакала и устраивала истерики, хотела всего и сразу, а ему нужно было время. Через какое-то время девушка все же вернулась к нему, они решили попробовать заново, она обещала, что все будет по-другому. Признавалась ему в любви, а потом сказала, что выходит замуж и уезжает жить в другую страну. Для него это было ударом. Он очень тяжело переносил это расставание, и как я поняла, произошло оно летом. То есть познакомилась я с ним в период, когда он еще все это переживал. Думаю, он еще не до конца пережил это. И наверное долго не хотел сближаться, потому что еще испытывал чувства к той девушке. Я спрашивала, собирается ли он разводиться. Он говорил, что да. Уже несколько раз был решительно настроен, но потом случилась война, и он переживал, что не сможет вывезти ребенка и жену из страны, если все станет хуже (у него есть гражданство другой страны).

(“За это время узнала”, потому что мужчина все время жалуется, в красках описывает, как опасно им встречаться, как плохо среагирует жена, если узнает, сколько будет проблем. Другой бы паровоз уже догадался, что его уговаривают отстать. Но наша автор не обычный паровоз, а бронепоезд. Она целеустремленно тащит мужчину в совместное будущее)

Я недавно получила визу и спросила, не хочет ли он вместе съездить в отпуск. Он сказал, что он хочет и сам думал об этом уже давно, но он фрустрирован, так как не знает, как это реализовать. Я спросила в каком плане, он сказал, что не знает, как его жена отреагирует. Я спросила, а как она может отреагировать, он сказал, что как полтора года назад, когда она запрещала ему видеться с ребенком. Он очень любит сына, заботится о нем, и я понимаю, что он не хочет навредить ему. Говорит, что боится реакции жены.

(Он не знает как реализовать, автор готова помочь)

Я влюблена в А., он очень умный и интересный. Мне бы хотелось, чтобы наши отношения развивались дальше. Для меня важен брак, и я бы хотела в ближайшем будущем ребенка. У А. сложные отношения с женой, непонятно, разведется ли он вообще, не знаю, остались ли у него чувства к той девушке, не понимаю толком, какие у него чувства ко мне.

(Мужчина не сделал ни одного спонтанного шага, даже под щипцами и с удавкой на шее он не сделал никаких шагов, только соглашается терпеть автора. Но она не понимает, какие у него чувства к ней)

Я вижу, что у А. сейчас много сомнений и мыслей. Мои чувства и интерес сильнее на данном этапе.

(Автор думает, что если долго насиловать, он научится получать от этого удовольствие и начнется другой этап)

Прошло уже 3 недели, он пока не сказал жене об отпуске, ситуация подвешена. Я стараюсь не гнать впереди паровоза, не давить на него, но я расстраиваюсь из-за такой неопределенности. Чувствую, что видимо раньше времени присвоила лишнее, меня начинает шатать. Возможно стоит поехать в отпуск одной, раз он так сомневается.

(Подвешена не ситуация, подвешен мужчина, за ноги, над костром людоеда. Автор думает, то ли поджарить мужчине пятки, то ли на время его отпустить и уехать пока одной. В конце концов пусть расслабится, а то печень его от страха станет горькой и невкусной)

Подскажите, пожалуйста, какую стратегию в поведении выбрать, чтобы не накосячить и сохранить устойчивость.

Спасибо, что дочитали.