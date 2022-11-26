Снижает уровень стресса и помогает мышцам расслабиться: польза ночного душа для здоровья

Многие считают, что ночной душ вреден для здоровья. На самом деле данное утверждение не совсем верно. Ночной душ несет в себе много пользы для здоровья. Например, помогает бороться с мигренью, суставными и мышечными болями. От данной процедуры специалисты рекомендуют отказаться при некоторых заболеваниях, таких как лихорадка и грипп.

Последствия ночного душа

Ночной душ обладает массой полезных свойств, хотя многие даже не осознают этого. Вода помогает смыть с тела все микробы и бактерии. Данная процедура способствует нормализации давления, нормализует температуру тела, освежает ум. На этом положительные ее свойства не заканчиваются. Чем еще полезен ночной душ, расскажем далее в статье.

Снижает уровень стресса

Привычка принимать душ перед сном может купировать стресс. Вода освежает тело, приносит пользу как физическому, так и умственному здоровью.

Кроме того, ночной душ может быть психологически полезным. Он позволяет человеку избавиться от чувства беспокойства, повышенной тревожности или легко забыть все проблемы прошедшего дня. Во время этой процедуры полезно добавлять эфирные масла прямо в воду. Это только еще лучше успокоит разум и позволит чувствовать себя свежее.

Помогает мышцам расслабиться

В течение дня мы выполняем много действий, которые заставляют мышцы тела напрягаться. Купание ночью позволяет расслабить мышечные ткани, справиться с болевым синдромом и сделать так, чтобы все тело чувствовало себя более расслабленным.

Проточная или теплая вода может эффективно снять напряжение, улучшить настроение и настроить мысли на позитивный лад.

Нормализует давление

Ночной душ способствует обратному притоку крови прямо изнутри тела. Когда его температура повышается, вода может приблизить ее к норме. Если давление понижается, процедура может косвенно восстановить физическую форму.

Очищает тело от микробов

Ночной душ, в целом, дает те же преимущества, что и в любое другое время суток. Вода помогает очистить вашу кожу от микробов, которые попадают на тело извне.

Однако нужно обратить внимание на несколько факторов:

Температура воды, особенно поздно ночью. Принимайте душ с теплой водой, но она не должна быть слишком горячей или холодной. Не принимайте душ после тренировки, потому что в это время поры на коже открыты. Лучше отдохнуть около получаса, пока поры снова не закроются.

Улучшает качество сна

Многие люди сталкиваются с проблемами со сном. Для улучшения его качества и здоровья в целом полезно принимать теплый ночной душ.

Если делать это регулярно, качество сна вернется быстро к норме. Пробуждение также будет более легким.