Опасное животное поселилось на территории завода в Перми

В Сети появилось видео, снятое на территории

Мотовилихинского завода в Перми. На кадрах – лиса, которая решила порезвиться в морозный день. Как пишут местные издания, животное поселилось на площадке оборонного предприятия. Судя по видео, хищник совсем не боится людей.

Впрочем, людям стоит все-таки опасаться лис, ведь они дикие и являются переносчиками множества болезней. Чтобы заразиться, достаточно лишь погладить животное. То есть зверю совсем не обязательно кусать человека, чтобы его инфицировать.

Нередко люди прикармливают диких животных, в том числе лис. Зоологи призывают не делать этого. Дело не только в возможности заражения различными инфекциями. Прикормленные звери будут возвращаться постоянно, и таким образом – наносить вред обществу.