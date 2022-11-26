Опасное животное поселилось на территории завода в Перми

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26.11.2022, 22:42, Разное
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В Сети появилось видео, снятое на территории
Мотовилихинского завода в Перми. На кадрах – лиса, которая решила порезвиться в морозный день. Как пишут местные издания, животное поселилось на площадке оборонного предприятия. Судя по видео, хищник совсем не боится людей.

Впрочем, людям стоит все-таки опасаться лис, ведь они дикие и являются переносчиками множества болезней. Чтобы заразиться, достаточно лишь погладить животное. То есть зверю совсем не обязательно кусать человека, чтобы его инфицировать.

Нередко люди прикармливают диких животных, в том числе лис. Зоологи призывают не делать этого. Дело не только в возможности заражения различными инфекциями. Прикормленные звери будут возвращаться постоянно, и таким образом – наносить вред обществу.


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