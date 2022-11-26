 

В тренде смелый и дерзкий макияж губ: как носить черную помаду, чтобы выглядеть стильно

26.11.2022, 21:57, Разное
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Использование губной помады позволяет женщинам чувствовать себя более уверенно. Такая косметика помогает мгновенно улучшить любой образ, в особенности в случае выбора смелых цветов. К примеру, очень необычные образы можно создавать с помощью черной помады.

Такой цвет помады женщины выбирают не часто. Ведь добиться нужного эффекта с помощью черной помады бывает достаточно сложно. Однако такая косметика сегодня в тренде. При ее использовании нужно лишь постараться добиться правильного баланса в остальном макияже.

Правила нанесения черной помады

При использовании черной помады следует соблюдать два основных правила:

перед использованием помады губы нужно обязательно подвести по контуру карандашом, чтобы обеспечить четкость границы; наносить помаду следует без пробелов, таким образом, чтобы нигде не осталось не накрашенных участков и не был заметен естественный цвет губ.

Естественный цвет губ не должен и просвечивать сквозь помаду. При необходимости обязательно нужно наносить на губы несколько слоев помады. Чтобы сделать помаду более матовой, допускается использовать на губах темные тени.

Какой макияж подойдет к черной помаде

Черная помада — всегда очень смелый выбор. Поэтому важно правильно сочетать ее с другой косметикой. По мнению стилистов, в данном случае можно как использовать другую темную косметику для гармонизации образа, так и сделать акцент на самих губах.

В первом случае черную помаду можно дополнить черными стрелками, бронзовыми или темно-бежевыми тенями, черным лаком для ногтей. Более лаконичный образ с акцентом на губы можно создать, используя тени, тушь, подводку мягких естественных теплых оттенков.

Веселый черный

С помощью черной помады обычно создают серьезные образы. Но при желании можно сделать такой макияж и более веселым. Более жизнерадостный стиль помогут создать блестки, хайлайтер или прозрачный блеск для губ.

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Черная помада может также иметь какой-нибудь легкий оттенок — фиолетовый, синий, красный. Такой макияж будет смотреться более легким и менее мрачным.

Подойдет ли черная помада для блондинок

Чаще всего черную помаду выбирают брюнетки. Однако такая косметика отлично подходит и для блондинок. Светловолосым девушкам рекомендуется сочетать черную помаду, к примеру, с элегантной черной одеждой. Также в этом случае стоит использовать черную тушь или накладные ресницы. Тени могут быть как темными, так и более светлыми и естественными. В последнем случае можно получить более легкий образ.

Конечно, неплохо черная помада подойдет и девушкам с каштановыми волосами. В этом случае лучше выбирать помаду с красноватым или слегка коричневым оттенком.

То же самое касается и рыжеволосых девушек. Рыжие волосы также стоит подкрасить темно-красным тоником, что слега нейтрализовать желтый цвет.

Как носить: лак для ногтей

Помимо черного лака для ногтей с черной помадой неплохо сочетаются темно-стальной и темно-бордовый. Можно также выбрать темно-фиолетовый или темно-коричневый лак.

Очень красиво могут сочетаться черные губы и с ногтями, оформленными контрастным рисунком. К примеру, в дизайне ногтей можно сочетать черный и светло-стальной.


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