 

Пенсионеров предупредили об отмене индексации пенсий в январе

26.11.2022, 20:18, Разное
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Власти Российской Федерации предупредили пожилых граждан о грядущих изменениях в выплате пенсий. Так, в январе больше не будет индексации, ее отменили в процессе введения новых методик.

Традиционная схема повышения размеров пенсий российским гражданам больше не будет действовать. Все страховые выплаты теперь не будут индексироваться, как в предыдущие годы. Ранее каждый январь пенсионеры ждали увеличения пенсии, которое осуществлялось потом еще два раза. Кроме первого месяца года увеличенную сумму пожилые граждане получали в феврале и через месяц, в апреле. Размер повышения составлял соответственно 4 и 3,6 процента.

Эксперт по пенсиям Сергей Власов, разъясняет, что на данный момент подобные индексации производят огромному количеству россиян. Индексируются пенсии не только по достижению необходимого возраста и наличию стажа. Также выплачивают дополнительные проценты лицам, имевшим инвалидность и потерявшим кормильца семьи.

Инновация вызвана изменениями в бюджет, который рассчитан на три года вперед. Теперь Пенсионный фонд РФ и государственный Фонд соцстрахования будет одним целым. Ввиду этого стали необходимы именно такого рода реформации. В полную же меру новая система заработает в 2025 году, следовательно, получать индексированный размер пенсионного обеспечения граждане смогут еще два года. При этом далее ожидаемый рост пенсии ожидается на уровне 23,7 тысячи рублей в среднем.

Не стоит беспокоиться получателям социальных пенсий, их изменения не затронут. А значит, индексировать получаемые пособия им будут и после января 2025 года.


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