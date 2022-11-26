Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея

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26.11.2022, 20:00, Новости дня
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Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея.

В сообщении представительства в социальной сети выражены искренние соболезнования семье, коллегам и друзьям министра Макея, «потому что они переживают трудные времена», передает РИА «Новости».

Ранее посольство РФ в Белоруссии выразило соболезнования в связи со смертью Владимира Макея.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что потрясена сообщением о смерти главы белорусского МИДа Владимира Макея.

Напомним, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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