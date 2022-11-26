 

Президент Венгрии Новак надеется, что в Украине наступит мир в 2023 году

26.11.2022, 20:00, Новости дня
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Конфликт в Украине будет завершен в 2023 году, он должен стать годом мира, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

Сообщение на соответствующую тему также появилось на ее странице в Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской), передает РИА «Новости».

Каталин написала, что 2022-й был годом войны, а 2023-й должен стать годом мира, о чем она говорила в Киеве, куда приехала по приглашению президента Украины вместе с премьер-министрами Польши, Бельгии и Литвы.

Ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в субботу, 26 ноября, прибыли в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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