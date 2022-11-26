 

Тест: отгадай актера по детской фотографии

26.11.2022, 19:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По фотографиям этих детей с первого взгляда становится понятно, что перед нами талантливый человек с большим будущим. Многие из них даже в глубокой старости не утратили озорного детского взгляда с задоринкой. А вы сможете отгадать советских артистов по их детским снимкам?

Проверьте свои знания советского кинематографа. На первом фото перед вами юная Любовь Полищук, Инна Чурикова или Наталья Варлей. На втором фото Евгений Леонов, Александр Демьяненко или Олег Даль.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.22 / Adadis возвращается в Россию

16.01.22 / Эксперт Межибовский дал несколько советов, как продлить срок службы автомобиля

15.09.22 / Мнение: Поляки трясут немцев и чехов, репарации от России и конец нейтральной Швейцарии

03.06.21 / Нобелевские лауреаты Гейм и Новосёлов провалили ЕГЭ по физике

07.10.22 / “Беспредела не потерплю”: продувший Фомин высказался о стычке с Милохиным

02.02.21 / Аркадий Ротенберг выкупил у государства мавзолей В.И. Ленина

19.01.22 / Магазинам разрешили не публиковать ценники

09.08.20 / Мнение: Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

19.11.22 / Мнение: Армия ботов-русофобов, отказ Киева от эвакуации и новые злоключения Литтл Биг

04.10.22 / Мнение: Смена тональности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика