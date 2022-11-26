«Жалею только о том, что не уничтожил проклятую Америку» – опубликованы последние слова Хрущёва

В Государственном историческом архиве РФ состоялась презентация сборника документов «Никита Сергеевич Хрущёв: жизнь после отставки».

В издание вошли более 500 писем, воспоминаний современников и других материалов, посвященных жизни советского лидера в 1964-1971 годах.

Как выяснилось, перед смертью Хрущёв простил всех своих политических оппонентов, а своей главной ошибкой на посту генерального секретаря ЦК КПСС считал отказ уничтожить США.

– Уже на смертном одре отец сказал мне: жалею только о том, что не уничтожил проклятую Америку. Это были его последние слова, – писала своему мужу Юлия Хрущёва 12 сентября 1971 года.

Опубликованные документы подтверждают версию, что в последние годы своей жизни Хрущёв простил своих политических оппонентов.

– Никита Сергеевич сегодня обмолвился, что не надо было так очернять Иосифа Виссарионовича по указке Запада и сионистов. Да, при нём были перегибы, но страна шла правильным курсом, не то что при Брежневе, – записал в своём дневнике зять Хрущёва Виктор Гонтарь в марте 1969 года.

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