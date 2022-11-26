Физик назвал метод определить, что мы живем в компьютерной симуляции

Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета нашел метод определить, живем ли мы в реальном мире. Британский ученый Вопсон объяснил, как отличить жизнь от компьютерной симуляции наподобие кинематографической «Матрицы».

Нередко в СМИ, интернете или даже в научных изданиях можно найти предположения, что все происходящее вокруг не является реальной жизнью человека. Якобы явления и события в биографии любого человека представляют собой всего лишь компьютерную симуляцию наподобие «Матрицы» из одноименного фантастического фильма. Долгое время эта загадка оставалась одной из главных тайн планеты. Однако британский физик Мелвин Вопсон утверждает, что сумел решить ее. Ученый из Портсмутского университета нашел методику отличить жизнь от симуляции, созданной искусственным интеллектом.

Теория доктора Вопсона основана на информационной физике, ее базой стал вопрос возникновения вселенной. Ученый предположил, что любые данные могут быть так называемой пятой материей. Это определение стоит рядом с плазмой и двумя видами газом, жидким и твердым. Специалист попытался исследовать эквивалентность их массы и энергии, а также переносимой информации.

Предположив, что весь мир действительно является всего лишь симуляцией, то доказать это поможет эксперимент. В нем ученым следует выявить информационные биты, которые располагаются вокруг людей. Кроме того, эти единицы составляют единый код. Мелвин Вопсон заверяет, что даже при самом миниатюрном весе эти биты будут иметь хоть какую-то массу. Стерев информацию в элементарных частицах, можно аннигилировать античастицами во вспышке энергии и выбросе фотонов. Доктор Вопсон считает частью симуляции восприятие человеком самой вселенной. Уже через 150 лет количество битов превысит численность атомов. Методом определения совершенствования условий на Земле посредством компьютерной симуляции является именно поиск этих единиц информации. Точный диапазон частот фотонов указывают на то, что масса обнаруживается именно вследствие стирания данных.