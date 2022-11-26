Гергиев продирижирует на постановках «Войны и мира» Кончаловского под музыку Прокофьева

Валерий Гергиев примет участие в показах новой оперы-спектакля «Война и мир» на музыку Сергея Прокофьева. Народный артист РФ, попавший под санкции, продирижирует в трех постановках Андрея Кончаловского.

В субботу и воскресенье в Мариинском театре состоится показ новой оперы по мотивам классического произведения Льва Николаевича Толстого. Спектакль на музыку Сергея Прокофьева поставил знаменитый режиссер Андрей Кончаловский. Лауреат множества отечественных и международных премий, а также кавалер ордена французского Почётного легиона обещает настоящее красочное шоу. Главную роль Андрея Болконского в нем исполняет Владислав Куприянов, в целом же задействовано свыше двух сотен артистов. При этом дирижировать на трех первых представлениях будет Валерий Гергиев.

Масштабная постановка имеет все шансы стать одним из самых громких событий года для любителей театра. Так, одни только декорации, использованные в «Войне и мире», весят более 60 тонн. Специально для премьеры было сшито почти тысячу костюмов.

Премьеры спектакля, продолжающего традицию Мариинского театра в этом году делать акцент на музыке Прокофьева, состоятся в субботу и воскресенье. При этом постановка сделана усилиями как российских театральных деятелей, так и коллег из нью-йоркской Метрополитен опера. Несмотря на то, что российский режиссер Валерий Гергиев попал в список санкционных музыкантов, в частности, в Латвии, дирижировать на первых трех шоу будет именно он. Стоит отметить, что Валерий Абисалович работает не только в Российской Федерации, но и в лучших концертных залах мира.