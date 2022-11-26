«Гайдар в 16 лет полком командовал» – Лукашенко назначил своего сына Николая новым главой МИД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым главой МИД республики своего 18-летнего сына Николая.

Как подчеркнул белорусский лидер, в условиях нестабильной ситуации в мировой политике стране требуются новые лица, которые смогут принимать нестандартные решения.

– Хочу напомнить, что Гайдар в 16 лет полком командовал. Время тогда такое было, что судили не по возрасту, а по способностям, – напомнил Лукашенко, представляя нового министра журналистам. – Так же мы и сейчас будем решать вопросы. Неважно, сколько тебе лет, важно, что ты можешь сделать для своей Родины.

Сам Николай поблагодарил отца за доверие и пообещал в течение двух недель обнародовать свою внешнеполитическую программу. Глава МИД считает, что Минск должен стать «мостиком, который свяжет Запад и Восток», а Белоруссия уже в ближайшее время может обрести статус региональной державы.

– Благодаря своему уникальному положению, мы – белорусы, сможем помочь остальным странам решить насущные вопросы. Я лично сделаю всё возможное, чтобы помирить Россию с Украиной и США, а моя родная Беларусь наконец-то обретёт заслуженный статус региональной державы, – цитирует Николая Лукашенко официальный канал белорусского МИД в Telegram.

Официально новый министр вступит в должность после утверждения его кандидатуры Национальным собранием Республики Беларусь, ближайшее заседание которого состоится 30 ноября.

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