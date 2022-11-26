Какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения: выбор Ирины Безрядновой

24 ноября в широкий прокат вышел фильм “Честный развод 2” – это продолжение прошлогоднего хита про стендапера Дядю Геню из Челябинска и его случайную подругу Милану, которая была женщиной с пониженной социальной ответственностью, а оказалась, что ответственность, креативность и обаятельность – это ее скрытые достоинства, которые помогли реализоваться сначала Гене, а потом и самой Милане.

“Ты у меня запоешь!” – слоган второй части – намекает зрителям на то, что фильм будет музыкальным. А еще и новогодним. Поскольку новая история Гены и Миланы, которые укрепили и узаконили свои отношения, разворачивается под Новый год, когда мы все ждем исполнения заветных желаний, а у некоторых они действительно исполняются, особенно если любящий человек немного постарается. В “Честном разводе 2” Гена изо всех сил старается сделать так, чтобы Милана преодолела свой страх сцена и микрофона и запела. Ведь она всю жизнь мечтала быть певицей.

По случаю выхода фильма в прокат актриса фильма исполнительница одной из ролей Ирина Безряднова специально для HELLO.RU вспомнила свои любимые фильмы про Новый год, песни и любовь.

“Реальная любовь” (Love Actually), 2003



Думаю, что нет на свете человека, который не включил бы этот фильм в топ-5 своих любимых рождественских историй. Я пересматриваю его каждый год и каждый раз наполняюсь счастьем и теплом. А когда Билл Найи поет “Christmas Is All Around”, я представляю себя девушкой из его подтанцовки.

Этот фильм – настоящее праздничное волшебство и магия. И несмотря на то, что это вроде бы комедийный ромком, это глубокий и грустный фильм о том, что любовь – это не только романтическое свидание на фоне елки, а еще и тяжелое испытание, что любовь важна в самых разных обстоятельствах, в том числе и очень тяжелых. Этот фильм не столько о любви, сколько о поддержке и умении понимать друг друга. И о том, что даже не взаимная любовь может быть счастливой.

Думаю, что у каждого зрителя в этом фильме есть любимая новелла. Моя – про премьер-министра и его помощницу, особенно, сцена, где Хью Грант говорит Мартине МакКачон:

Я – премьер-министр, я могу приказать убить твоего парня.

“С Новым годом, мамы!”, 2012



Это российский сборник трогательных новогодних новелл. Весь альманах пронизан любовью к мамам, а также мам – к детям. Одна из самых ярких новелл для меня – “Увидеть Париж, и…”, в которой рассказывается, как сын (Павел Воля) осуществляет мечту своей мамы (Ирина Розанова – одна из самых любимых моих актрис) побывать в Париже и даже увидеть Алена Делона. Самая важная – про то, как герои Лизы Боярской и Максима Матвеева усыновляют ребенка. А самая гуманистическая – про то, как взрослый сын (Виктор Васильев) рассказывает маме о том, что он бизнесмен, стесняясь признаться в том, что на самом деле он – стриптизер, а мама, случайно узнав правду, приходит на его шоу, видит, как сын танцует с крыльями, и говорит, что он – ангел.

Возможно, этот альманах чересчур сентиментальный, но в предпраздничное время совсем не хочется мрачных драм, а “С новым годом, мамы!” сделан для того, чтобы поумиляться, прослезиться и позвонить маме. Кстати, 26 ноября отмечается День мам – советую пересмотреть.

“Ирония судьбы, или С легким паром!”, 1975



Да, наизусть выученный, да, уже надоевший, да, привычный, как Оливье, но по-прежнему любимый новогодний хит. Незатейливый по большому счету советский ромком поднимается на поэтическую высоту, как только Надя и Женя берут в руки гитару и начинают петь. Песни на стихи выдающихся поэтов – Цветаевой, Пастернака, Евтушенко, Ахмадулиной – и голоса тогда еще малоизвестной Аллы Пугачевой и Сергея Никитина раскрывают характеры героев и добавляют в анекдотические ситуации ноты грусти. И сегодня (а “Иронии судьбы” уже почти 50 лет) мы встречаем Новый год с ней не для того, чтобы посмотреть, как мужики напиваются в бане или встают под душ в пальто, а именно ради этой волшебной музыкальной поэзии.

Вся страна знает эти песни наизусть, женщины исполняют дома под гитару “Мне нравится, что вы больны не мной”, мужчины – “Я спросил у ясеня”. Мне же больше всего нравится сложная (ее не споешь в караоке) цветаевская “Благославляю Вас”. А недавним потрясающим открытием для меня стало то, что единственная песня, появившаяся за несколько лет до фильма – это шлягер про вагончики. И что исполнял ее Владимир Высоцкий.

“Эдвард руки-ножницы”, 1990



Великая фантастическая история Тима Бертона! Фильм не новогодний, но в нем есть одна из лучших новогодних сцен за всю историю кино – когда Эдвард (которого блистательно играет Джонни Депп) вырезает ледяные скульптуры, а Вайнона Райдер в это время танцует под музыку Дэнни Эльфмана.

Тим Бертон – великий мастер по созданию волшебных миров. Его фильмы мрачные и порой страшные, даже рождественская тематика “Эдварда” пронизана атмосферой ужаса. Но они все равно наполнены красотой. Самая пронзительная цитата из фильма:

А я теперь буду знать, что если идет пушистый снег, значит, это Эдвард вытачивает прекрасные фигуры, фигуры неописуемой красоты — как и его душа.

“Отпуск по обмену” (The Holiday), 2006



Одна из моих любимейших романтических новогодних комедий. Британскую журналистку Айрис Симпкинс (Кейт Уинслет), которая работает автором свадебной колонки в “Daily Telegraph”, только что бросил коллега-бойфренд, который посреди новогоднего корпоратива представил сотрудникам другую девушку как невесту. В то же время американка-продюсер (Кэмерон Диаз) узнала, что партнер ей изменяет с молодой особой.

Подруги по несчастью спонтанно знакомятся в Интернете и договариваются поменяться домами на время зимних каникул. В результате англичанка получает роскошный особняк и теплый калифорнийский климат, а американка – уютный коттедж в 40 минутах езды от шумного Лондона, снег и правосторонее движение. Но в первую же ночь ей является… герой в исполнении Джуда Лоу, поэтому не все ли уже равно, сколько у тебя квадратных метров.

Англичанке же “достается” Джек Блэк, который играет голливудского кинокомпозитора, который напевает музыку из “Унесенных ветром”. И вся эта история такая смешная, романтическая и обаятельная, что хочется немедленно поменяться с кем-нибудь жильем – хоть в Лондоне, хоть в Лос-Анджелесе.

Ирина Безряднова