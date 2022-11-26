В Telegram-канале Фонтанки» начали «зачищать» негативные комментарии про деятельность Беглова

Издание «Фонтанка», которое называют подконтрольным Смольному, начало удалять комментарии, в которых содержатся негативные комментарии о работе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Авторы Telegram-канала «Теория Элит» заметили, что критиковать Беглова теперь нельзя не только на его личной странице в соцсетях, но и в ряде СМИ. Так, любые негативные комментарии про действующего градоначальника «зачищаются» в Telegram-канале «Фонтанки».

«Ни разу не продажные журналисты внимательно следят за чатом. «Удаляем комментарии с фейками, с нецензурной лексикой и оскорблениями. Баним за разжигание вражды между народами», пишут они. Видимо для них критика Беглова – фейк, от которого нужно избавится», — говорится в сообщении «Теории Элит».

Авторы с иронией отметили, что «про политического покойника только хорошо или ничего».

Напомним, ранее «Теория Элит» уже рассказывали о фейковых комментариях на странице Беглова. По их информации, комментарии под записями градоначальника в социальной сети «ВКонтакте» в 90% пишут боты.