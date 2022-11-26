Врач опроверг миф о высоком содержании железа в яблоках

Многие уверены, что при дефиците железа в организме следует употреблять больше яблок. Однако врач-гепатолог Сергей Вялов опровергает этот миф, заверяя, что в этом фрукте содержание этого металла не настолько высоко.

Дефицит железа в крови приводит к развитию опасных заболеваний. Из-за снижения активности ферментативных систем организма кислород прекращает поступать в кровь. У пациента развивается астенический синдром. Кроме дискомфорта и ухудшения самочувствия у человека также наблюдается слабость в мышцах, ногти становятся ломкими, а волосы тускнеют. Больной быстро утомляется и медленно восстанавливается.

Для того, чтобы избежать серьезных недугов, следует восполнять дефицит этого металла. Можно употреблять как специальные биоактивные добавки, так и продукты, богатые таким микроэлементом. Многие считают, что железа много в яблоках, однако это не так, заверяет доктор Вялов. На самом деле эти популярные фрукты, как и другие дары природы красного цвета, которым приписывают сверхсилы для борьбы с недостатком железа в крови, содержат крайне мало такого микроэлемента, кроме того, в процессе пищеварения он теряется.

Вместо бесполезных для людей с железодефицитом яблок лучше употреблять в пищу другие продукты питания. Среди них – овощи, такие как брокколи, зелень, особенно шпинат. Полезны также соевый сыр тофу, семена тыквы и устрицы, печень, сердце, мозги и почки животных. При этом, формируя рацион для обеспечения организма железом, обязательно следует учитывать возможные противопоказания. Прежде, чем заняться лечебным питанием, обязательно следует пройти медицинскую проверку. Кроме общего анализа крови и оценки уровня гемоглобина, необходимо проверить его концентрацию эритроцитах. Низкий показатель покажет вероятность железодефицитной анемии, измеряется и средний объем эритроцитов, а также гематокрита. Все выводы относительно необходимости тех или иных мер определяет врач после ознакомления с результатами анализов.