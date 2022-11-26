 

Врач опроверг миф о высоком содержании железа в яблоках

26.11.2022, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие уверены, что при дефиците железа в организме следует употреблять больше яблок. Однако врач-гепатолог Сергей Вялов опровергает этот миф, заверяя, что в этом фрукте содержание этого металла не настолько высоко.

Дефицит железа в крови приводит к развитию опасных заболеваний. Из-за снижения активности ферментативных систем организма кислород прекращает поступать в кровь. У пациента развивается астенический синдром. Кроме дискомфорта и ухудшения самочувствия у человека также наблюдается слабость в мышцах, ногти становятся ломкими, а волосы тускнеют. Больной быстро утомляется и медленно восстанавливается.

Для того, чтобы избежать серьезных недугов, следует восполнять дефицит этого металла. Можно употреблять как специальные биоактивные добавки, так и продукты, богатые таким микроэлементом. Многие считают, что железа много в яблоках, однако это не так, заверяет доктор Вялов. На самом деле эти популярные фрукты, как и другие дары природы красного цвета, которым приписывают сверхсилы для борьбы с недостатком железа в крови, содержат крайне мало такого микроэлемента, кроме того, в процессе пищеварения он теряется.

Вместо бесполезных для людей с железодефицитом яблок лучше употреблять в пищу другие продукты питания. Среди них – овощи, такие как брокколи, зелень, особенно шпинат. Полезны также соевый сыр тофу, семена тыквы и устрицы, печень, сердце, мозги и почки животных. При этом, формируя рацион для обеспечения организма железом, обязательно следует учитывать возможные противопоказания. Прежде, чем заняться лечебным питанием, обязательно следует пройти медицинскую проверку. Кроме общего анализа крови и оценки уровня гемоглобина, необходимо проверить его концентрацию эритроцитах. Низкий показатель покажет вероятность железодефицитной анемии, измеряется и средний объем эритроцитов, а также гематокрита. Все выводы относительно необходимости тех или иных мер определяет врач после ознакомления с результатами анализов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04.22 / «Приложения нет, все деньги украли»: запуск «Россграма» отложен на неопределённый срок

21.08.20 / Российский одеколон Boris с ароматом перегара завоевал сердца миллиона европейских женщин

04.09.21 / Карты подскажут, как добиться задуманного в этом сентябре: Таро-прогноз

09.06.21 / Как носить оранжевый цвет, чтобы выглядеть стильно: 6 беспроигрышных сочетаний

17.08.22 / «Это про визы для россиян, петербуржцам мы по-прежнему рады» – президент Финляндии успокоил жителей Северной столицы

01.11.21 / Апельсины далеко не рекордсмены по содержанию витамина C: красный перец и другие продукты, в которых его гораздо больше (и даже больше дневной нормы)

18.10.22 / Бездействие полиции вынудило лондонских торговцев нанять частных детективов для ловли магазинных воров

29.10.20 / Костюм Дональда Трампа лидирует по популярности среди нарядов на Хэллоуин

01.02.21 / Реформатор и разрушитель: к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина

20.02.21 / Скандалы: Абрамович решил заработать на легких Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика