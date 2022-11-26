Эксперты рассказали о методах защиты себя и домашней электроники от взлома

Эксперты в сфере технологий рассказали, как можно защитить себя и домашнюю электронику от взлома извне. Приведенные советы помогут избежать влияния «восстания машин» и не потерять деньги.

Распространенность «умных» гаджетов не только упростила жизнь человека, но и сделала более уязвимым как самих людей, так и их жилье, укомплектованное технологиями смарт-дома. Так, злоумышленники могут взломать роутер и получить доступ к домашней сети. Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня рассказал, что при этом преступники создают ботнет, вид сети, используемой для майнинга криптовалют или совершения DDoS-атак. При этом, добавляет эксперт по кибербезопасности “Лаборатории Касперского” Дмитрий Галов, владелец девайсов не будет даже догадываться об этом. Поэтому приобретать такую технику следует только у крупных компаний, дорожащих своей репутацией и ответственно подходящих к работе. Важно не забывать и вовремя обновлять оборудование, устраняя вероятные уязвимости.

Выявить проблему можно, отслеживая скорость связи, при стороннем подключении она снизится. Уже на этапе подключения стоит сразу же изменить как логин, так и пароль к интернету. Лучше при этом для Wi-Fi-сетей применять шифрование класса WPA2. На вмешательство извне могут указывать и внезапные отключения электроэнергии в квартире. Не меньшее внимание должен вызвать и факт внезапного самовольного сброса настроек смарт-устройств.

Защитить смартфон поможет тщательный контроль над приложениями, состояние индикаторов микрофона и камеры. Они не должны гореть, если владелец не включал соответствующие функции. Не должен в нормальном режиме включаться сам по себе и экран. Если же это происходит, то есть вероятность взлома девайса. Чтобы исключить подобные случаи, следует просмотреть все разрешенные доступы и отключить не используемые. То же касается и всплывающих окон, открывающихся внезапно без запроса программы. Для проверки этой утилиты следует в настройках проверить, включена ли функция “наложения поверх других окон”.