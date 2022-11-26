 

В Санкт-Петербурге два питбуля насмерть загрызли болонку на глазах у хозяина и детей

26.11.2022, 17:35, Разное
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В Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное событие с участием двух домашних питбулей. Две собаки набросились на болонку и загрызли ее насмерть прямо на глазах у хозяина и детей.

Трагедии с участием домашних собак случаются в каждом городе. Причем напасть могут не только бродячие животные, но и домашние, ранее не проявлявшие признаков агрессии. Очередная схватка двух питбулей и болонки в Санкт-Петербурге закончилась смертью для последней. Особенно возмутительным этот факт стал из-за того, что напали на маленькую собачку питбули прямо на улице во время прогулки. Свидетелями происшествия стали как другие собачники и случайные прохожие, так и дети, гуляющие во дворе.

Метис болонки по имени Никушка, подвергшийся нападению, был буквально разорван псами бойцовской породы. Хозяйка погибшей собачки рассказала, что оттащить животных пытались соседи, не побоявшиеся огромных и агрессивных питбулей. Однако спасти болонку им не удалось, она скончалась от полученных ранений. О своем несчастье владелец болонки пояснила в одной из соцсетей, призвав других людей быть осторожнее. При этом она акцентировала внимание на том, что бойцовские собаки могли бы напасть не только на меньшее и более слабое животное, но и на детей. Ведь в момент нападения псов рядом с этим местом как раз проходили дети, возвращавшиеся со школы.

Стоит отметить, что, со слов соседей, оба питбуля принадлежат одному хозяину. Его собаки постоянно ходят без намордников, даже если рядом не только выгуливают других животных. Но и гуляют дети. При этом все попытки убедить его соблюдать осторожность, и надеть средства защиты на своих питомцев житель игнорирует.


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