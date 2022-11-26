 

Bluetooth в России станет платным

26.11.2022, 17:33, Разное
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В связи с истечением срока действия лицензий на некоторые технологии беспроводной передачи данных, включая протокол Bluetooth, их использовнаие в России может стать платным. Министерство цифрового развития уже готовит проект постановления «Об обязательной тарификации данных, передаваемых по беспроводным персональным сетям по протоколу Bluetooth».

По словам чиновников, мера призвана частично покрыть, возросшие вследствие инфляционных процессов и невозможности далее напрямую продлевать лицензии на беспроводные технологии.

Контроль за реализацией постановления на практике ляжет на плечи операторов связи. Абонентам будет предложено в обязательном порядке установить на телефон специальное приложение, которое начнет отслеживать объём трафика между смартфоном и другими устройствами, например, наушниками, и регулярно отсылать эту информацию оператору. Тот в свою очередь спишет соответствующую сумму со счёта. В случае отсутствия такой информации, оператор приостановит обслуживание даже при положительном балансе.

Стоимость трафика пока не озвучивается, но от операторов связи уже поступило предложение включить в линейку тарифов вариант с безлимитным Bluetooth-трафиком.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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