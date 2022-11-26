 

ФБР предлагает награду за информацию о Евгении Пригожине

26.11.2022, 17:08, Разное
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ФБР утверждает, что Пригожин спонсировал “Агентство интернет-исследований”, которое базируется в Петербурге: по версии американцев, оно занималось «вмешательством в политическую и избирательную деятельность в США». Бизнесмен, по версии Бюро, “говорит по-русски и имеет связи с Россией, Индонезией и Катаром”.

“Евгений Викторович Пригожин разыскивается ФБР за предполагаемое участие в заговоре с целью обмана США путем препятствования и поражения законных функций Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США”, – говорится на сайте ведомства.

Кроме того, ФБР сообщает, что 16 февраля 2018 года в окружном суде столицы США был выдан федеральный ордер на арест Пригожина после предъявления ему обвинения в сговоре с целью обмана властей Соединенных Штатов.

Это уже не первое подобное сообщение от властей США. В феврале 2021 года ФБР предложило вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов “за сведения, которые помогут заключить Пригожина под стражу”. Позже в июле 2022 года Госдепартамент США предложил до 10 млн долларов за информацию о бизнесмене и иностранном вмешательстве в выборы. В ответ Пригожин заявил, о готовности заплатить ФБР 250 тыс. долларов за материалы о себе.

“В соответствии с двумя федеральными законами США — законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично”, — заявил тогда бизнесмен.

Как отметил Евгений Пригожин, дело о якобы вмешательстве в американские выборы в 2016 году “полностью развалилось в суде” — следствию не удалось обнаружить доказательств, а все улики были грубо сфальсифицированы.


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