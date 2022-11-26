Кормящим мамам в помощь: когда лучше всего использовать семена фенхеля

Издавна люди знали в то, что семена фенхеля наделены целебными свойствами – могут моментально восстанавливать силы, а также улучшать общее состояние здоровья. Рассмотрим детальнее, какими полезными качествами обладает этот натуральный продукт.

Семена фенхеля: химический состав

Этот натуральный продукт высоко ценится не только за свой неповторимый вкус, но и за наличие в его составе большого количества полезных веществ и минералов.

Семена этого многолетнего дерева обладают большим количеством целебных свойств, которые помогают людям вылечить разные заболевания. Этот продукт издавна использовался в аюрведе и сегодня считается полезной добавкой. Семена фенхеля содержат много:

клетчатки; воды и золы; кислоты (фолиевая, никотиновая, аскорбиновая); витаминов В6, С, А, В2, В1; минералов (медь, цинк, кальций, калий, марганец, натрий, железо и магний).

Борьба с плохим запахом изо рта

Зерна фенхеля в своем составе содержат специфическое ароматическое эфирное масло, что славится антибактериальными свойствами и помогает моментально освежить дыхание. Сладкие семена фенхеля усиливают выделение слюны, что помогает уничтожить вредоносные бактерии. Это простейшее и наиболее эффективное домашнее средство от неприятного запаха изо рта. Пять-десять семян фенхеля могут моментально освежить дыхание.

Способствует улучшению пищеварения

Полезные свойства эфирного масла семян фенхеля стимулируют выделение пищеварительных соков и ферментов, которые улучшают пищеварение. Семена фенхеля также содержат в своем составе анетол, фенхон и эстрагол, которые обладают противосудорожным и противовоспалительным действием. Они полезны при запорах, расстройствах пищеварения и вздутии живота.

Помогает контролировать кровяное давление

Семена фенхеля насыщены калием, который способствует регулированию количества жидкости в крови. Это позволяет контролировать частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Кроме того, этот натуральный продукт повышает уровень нитритов в слюне. Это природный элемент, который стабилизирует уровень кровяного давления.

Помогает улучшить зрение

Горсть семян фенхеля может сотворить чудеса с вашими глазами. Он включает витамин А, который важен для глаз. Экстракт семян фенхеля используется для лечения глаукомы.

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Облегчает состояние при астма и других респираторных заболеваниях

Содержание большого количества фитонутриентов в составе семян фенхеля позволяет очистить носовые пазухи. Эти крохотные семена обладают расслабляющим действием на бронхиальные трубы, что позволяет снизить проявления астмы, бронхита и при заложенности носа.

Способствует лактации

Анетол, который содержится в семенах фенхеля, активизирует лактогоны (вещества, которые стимулируют лактацию), усиливая секрецию молока. Некоторые исследования говорят о том, что анетол копирует действие гормона эстрогена и активизирует лактацию.

Улучшает внешний вид кожи

Экстракт фенхеля чудесно действует на кожу, защищая ее от повреждений свободными радикалами и увеличивая срок жизни клеток кожи. Эфирные масла и волокна, содержащиеся в семенах фенхеля, способствуют очищению крови и выведению токсичных соединений из организма.

Кому использовать семена фенхеля не рекомендуется

Важно знать, что семена фенхеля подходят не всем. Необходимо рассмотреть диагнозы, при которых его не следует принимать в пищу или чай.

Основная причина, по которой его не следует использовать, – индивидуальная непереносимость этой пряности. Тем не менее, имеются и другие противопоказания:

Эпилепсия. Аллергия. Проблемы с сердечным ритмом.

Кормящим матерям следует принимать этот продукт только в небольших количествах. И любая передозировка семенами фенхеля может негативно сказаться на здоровье. Семена фенхеля помогают справиться со многими негативными состояниями, но при этом важно помнить, что продукт не является панацеей, Его лучше всего использовать как дополнительное средство.