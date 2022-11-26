Отоларинголог предупредил об опасности лечить горло чесноком и алкоголем

Российский отоларинголог Владимир Зайцев пояснил об ошибках в лечении заболеваний горла. Врач предупредил об опасности устранять боль с помощью чеснока и алкоголя.

Все чаще россияне прибегают к использованию метолов народной медицины для лечения тех или иных недугов. Так, в Сети можно найти советы по устранению боли в горле с помощью алкогольных напитков и чеснока. Однако на самом деле подобные снадобья могут нанести серьезный вред здоровью, заверяет врач-отоларинголог Владимир Зайцев. В случае наличия воспалительных процессов и дискомфорта или болевых ощущений лучше отказаться и от острых блюд, чрезмерного использования специй. Не принесут пользы, а в ряде случаев и приведут к усилению заболевания и жаренные, соленые блюда, слишком горячие и холодные яства. Также стоит воздержаться от кваса и вообще кислого, стимулирующего микрофлору. Не стоит пить и любые спиртосодержащие настойки. Вредно применение соков из лука или чеснока, а также редьки, они могут обжечь ткани носа и горла.

Вместо чеснока и алкоголя лучше применить смесь масла и молока, достаточно даже половину стакана. Медленное, не залпом, питье такой жидкости поможет облегчить дискомфорт, поскольку она обволакивает слизистую горла. При этом молоко надо брать как можно жирнее, не менее 3,5 процента. Такая методика, заверяет отоларинголог, устранит отечность в слизистой и уберет воспаление. Важно помнить о правильности избранного способа лечения не только травками и настойками, но и медикаментами. Прежде, чем выбрать антибиотики, в том числе орального действия, следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Закапывая нос маслянистыми каплями, необходимо запрокинуть голову назад. Так жидкость равномерно и плавно покроет слизистую задней стенки горла, которая чаще всего подвергается воздействию патогенных организмов. Также обязательно нужно помнить о важности теплой одежды, шапки, шарфа, перчаток и непромокаемой обуви на достаточно толстой подошве. Также доктор Зайцев напоминает, что в случае безуспешности лечения на дому, следует срочно обращаться к специалисту, не допуская усугубления заболевания.