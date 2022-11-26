А мамки лучше! – Личное мнение
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Певица нежным голосочком Слава обрадовала общественность: дочь выдала замуж!
Фото: Соцсети
Не хотела поздравлять молодых (я их не знаю) — да и не буду! Поздравлю лучше мамок новобрачных!
Тот редкий случай, когда душа поёт.
На фото, как я предполагаю, мы видим в центре молодых. А по бокам принарядились мамки.
Смотрю на мамок — прекрасно выглядят. Цветут, как розы. Да так, что переплюнули невесту своим цветением. То ли притирки какие чудодейственные, то ли кремы.
Сладкоголосая Слава, пришедшая на торжество в рубахе и джинсах, будто не мать, а младшая сестра невесты. А уж про маму жениха и говорить-то нечего — и платье модное, и кружева, и сапоги-ботфорты.
Молодцы тётки, переплюнули невесту! И пусть по моде 90-х, но помолодели. Вспомнили, видать, былое.
Поздравляю не молодых, а мамок.
Фото: Соцсети
Впрочем, если посмотреть, с какой надеждой букет невесты ловит Слава, как тоже хочет замуж, становится понятно, что расслабляться ей ещё рано.
Так что доченька не должна обижаться, что её затмили — она-то замуж уже вышла.
А вам на свадьбе кто-нибудь испортил настроение?
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Источник: Лена Миро
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