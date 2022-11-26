 

А мамки лучше! – Личное мнение

26.11.2022, 16:05, Разное
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Певица нежным голосочком Слава обрадовала общественность: дочь выдала замуж!


Фото: Соцсети

Не хотела поздравлять молодых (я их не знаю) — да и не буду! Поздравлю лучше мамок новобрачных!

Тот редкий случай, когда душа поёт.

На фото, как я предполагаю, мы видим в центре молодых. А по бокам принарядились мамки.

Смотрю на мамок — прекрасно выглядят. Цветут, как розы. Да так, что переплюнули невесту своим цветением. То ли притирки какие чудодейственные, то ли кремы.

Сладкоголосая Слава, пришедшая на торжество в рубахе и джинсах, будто не мать, а младшая сестра невесты. А уж про маму жениха и говорить-то нечего — и платье модное, и кружева, и сапоги-ботфорты.

Молодцы тётки, переплюнули невесту! И пусть по моде 90-х, но помолодели. Вспомнили, видать, былое.

Поздравляю не молодых, а мамок.


Фото: Соцсети

Впрочем, если посмотреть, с какой надеждой букет невесты ловит Слава, как тоже хочет замуж, становится понятно, что расслабляться ей ещё рано.

Так что доченька не должна обижаться, что её затмили — она-то замуж уже вышла.

А вам на свадьбе кто-нибудь испортил настроение?

Источник: Лена Миро


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