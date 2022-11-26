Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории
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С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса возвращены девять российских военных, сообщили в Минобороны России.
По сообщению российского военного ведомства, 26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять военнослужащих ВС России, им в плену грозила смертельная опасность, передает ТАСС.
Всех доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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