 

Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории

26.11.2022, 15:55, Новости дня
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С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса возвращены девять российских военных, сообщили в Минобороны России.

По сообщению российского военного ведомства, 26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять военнослужащих ВС России, им в плену грозила смертельная опасность, передает ТАСС.

Всех доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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