Названа причина перевода биолабораторий США на Украину

Соединенные Штаты выводят свои биолаборатории в третьи страны, в том числе на Украину, из-за высокого риска аварий в них, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, причина вывода биолабораторий США в третьи страны, включая Украину, кроется в высоком риске аварийных ситуаций. Именно этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, а также возникновение несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Генерал отметил, что в США децентрализованная система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях, поэтому проверяются и контролируются только те, которые финансируются из федерального бюджета, частные лаборатории остаются без контроля, несмотря на исследования особо опасных патогенов.

Ранее в Минобороны заявило о создании США нового варианта коронавируса с 80% смертностью.

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