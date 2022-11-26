Мирная жительница получила ранение при обстреле Киевского района Донецка

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Из сообщения следует, что вооруженные формирования Украины наносили удары по мирным жителям, одна женщина пострадала, передает РИА «Новости».

Также сообщается о гибели одного мужчины из этого же района города.

Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины Петровского района Донецка.

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