Ким Кардашьян испытывает отвращение к Канье Уэсту – все из-за одного его поступка

Ким Кардашьян больше не намерена мириться с причудами бывшего супруга, даже не смотря на общих детей. Но на этот раз дело даже не в оскорбительных высказываниях, которыми время о времени Канье Уэст любит одарять супругу, а в недавно опубликованном письме от сотрудников Yeezy, в котором те обвинили рэпера в жестоком обращении в офисе и ненадлежащих действиях по отношению к подчиненным. В частности, утверждалось в заявлении, Уэст любил шокировать персонал порнографическим контентом, в том числе и с участием тогда еще его жены Ким Кардашьян.

Полагаю, он использовал эту тактику, чтобы сломить человека и установить непоколебимую преданность себе. Он проверял и разрушал границы приличия, – признался один из сотрудников компании.

От таких новостей Ким, разумеется, не в восторге. Но на этот раз она не собирается молча проглатывать обиду, а готовит достойный ответ Канье и его биполярке.

Ким испытывает отвращение. Она хочет знать, какие фотографии видели сотрудники, чтобы у нее было больше деталей, — передает US Weekly слова инсайдера.

Напомним, что за последние месяцы Канье Уэст наделал массу спорных заявлений. Сначала появился на показе Yeezy Gap Engineered by Balenciaga в теперь уже печально известном лонгсливе с лозунгом “White Lives Matter”, а в начале месяца аккаунт рэпера заблокировали за антисемитизм. По словам инсайдеров, друзья рэпера были сильно обеспокоены его психическим состоянием и уверены, что странные выходки артиста — следствие очередного обострения биполярного расстройства личности.