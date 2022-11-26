Посол Гвинеи-Бисау рассказал о сатанинском культе в ООН

Специальный представитель Гвинеи-Бисау при ООН Жуан Перейра в интервью американскому оппозиционному журналисту Алексу Джонсу заявил о повальном увлечении западных дипломатов оккультизмом и сатанизмом. В стенах организации регулярно проводятся ритуалы против недружественных коллективному Западу стран, утверждает он.

Как рассказал Перейра, представители ООН особенно сильно верят в могущество перуанских шаманов. Весной этого года колдуны провели обряд, направленный на срыв внешнеполитических усилий Российской Федерации и её скорейшее внутреннее разложение.

По мнению африканского дипломата, кроме России и Гвинеи-Бисау в ООН осталось всего несколько государств, чьи представители не вовлечены в сатанинский культ – это Республика Беларусь, Венесуэла, Сирия, Северная Корея и Эритрея. По поводу Турции, Индии и Китая дипломат от комментариев воздержался.

«Посмотрите на Небензю — сразу видно, что этот человек служит силам добра. Но эти безумцы и сатанисты лишь насмехаются над правдой, которую рассказывает российская сторона. Они не чтят христианские ценности, им плевать на духов земли и огня, на заветы предков», – возмутился дипломат.

В конце интервью Перейра заявил, что скоро сатанисты будут повержены. Он сослался на прогноз старшего экстрасенса вооруженных сил Гвинеи-Бисау, который, в частности, предсказал приход к власти Дональда Трампа, покупку «Твиттера» Илоном Маском и аварию на канализации в Волгограде.

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