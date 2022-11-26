 

Посол Гвинеи-Бисау рассказал о сатанинском культе в ООН

26.11.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специальный представитель Гвинеи-Бисау при ООН Жуан Перейра в интервью американскому оппозиционному журналисту Алексу Джонсу заявил о повальном увлечении западных дипломатов оккультизмом и сатанизмом. В стенах организации регулярно проводятся ритуалы против недружественных коллективному Западу стран, утверждает он.

Как рассказал Перейра, представители ООН особенно сильно верят в могущество перуанских шаманов. Весной этого года колдуны провели обряд, направленный на срыв внешнеполитических усилий Российской Федерации и её скорейшее внутреннее разложение.

По мнению африканского дипломата, кроме России и Гвинеи-Бисау в ООН осталось всего несколько государств, чьи представители не вовлечены в сатанинский культ – это Республика Беларусь, Венесуэла, Сирия, Северная Корея и Эритрея. По поводу Турции, Индии и Китая дипломат от комментариев воздержался. 

«Посмотрите на Небензю — сразу видно, что этот человек служит силам добра. Но эти безумцы и сатанисты лишь насмехаются над правдой, которую рассказывает российская сторона. Они не чтят христианские ценности, им плевать на духов земли и огня, на заветы предков», – возмутился дипломат.

В конце интервью Перейра заявил, что скоро сатанисты будут повержены. Он сослался на прогноз старшего экстрасенса вооруженных сил Гвинеи-Бисау, который, в частности, предсказал приход к власти Дональда Трампа, покупку «Твиттера» Илоном Маском и аварию на канализации в Волгограде. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.20 / Стиль fashion-инфлюенсеров: свободные отношения Эмили Синдлев с цветовым спектром и резонирующими принтами

27.11.21 / Родила — муж помогал – Личное мнение

15.10.22 / “Мы парень с девушкой”: стало известно имя новой дамы Прилучного

19.10.22 / Инвесторы построят в Москве еще 30 школ и детсадов

19.04.22 / Вандалы повредили статую Бронзового солдата на военном кладбище в Таллине

26.10.22 / Der Spiegel – немцам приходится экономить на еде и всё туже затягивать пояса

30.10.20 / Скандалы: ЦБ сносит пирамиды

19.11.20 / Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Zivert и другие гости проекта Glamour “Женщины года 2020”

23.02.21 / «Первый канал» покажет 23 февраля фильм о «дворце Путина» в переводе Гоблина

09.09.22 / Бросила карьеру ради мужа, а тот не позволил ей родить: как складывалась жизнь Надежды Румянцевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика