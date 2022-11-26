Мнение: Как США видят Европу, банкет Макрона и падение добычи Газпрома

1. Обложка недавнего выпуска американского журнала «Экономист», как видите, весьма пессимистично настроена по поводу ближайшего будущего Европы, которой грозит мини-ледниковый период этой зимой. Заголовок: «Замёрзли». Подзаголовок: «Как мир бросает Европу» [оставляет позади].



Журнал является рупором политики американских глобалистов. И в данном случае они пишут о результатах их собственной политики, которую они навязали европейским странам. Для Европы это политика самоубийственная, для США – тактически выгодная, поскольку уничтожает Европу как экономического конкурента и заставляет европейский бизнес переезжать в США.

2. Проблема отъезда европейского бизнеса и его неспособность конкурировать в новых условиях с американским – это не шутки. Дело дошло до того, что французский президент Макрон был вынужден лично собирать представителей бизнеса на банкет и уговаривать их остаться, а также обсуждать то, как экономически противостоять США (ссылка):



Банкет для европейских предпринимателей, устроенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, послужил четким сигналом для США о намерении Европы защищать свои национальные интересы и автономию. Такое мнение выразил автор материала для Центрального телевидения Китая (CCTV).

В статье говорится, что это был не просто ужин для представителей бизнеса, а «горькая попытка удержать их во Франции». «Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки «плясать под дудку США» и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом», – China Central Television.

Так, на фоне обеспокоенности Евросоюза из-за перемещения местных промышленных предприятий в США Макрон попытался послать бизнесменам сигнал: «оставайтесь, не надо уходить», поясняет CCTV.

При этом все больше европейских лидеров видят «истинный расчет США» в использовании кризиса на Украине для ослабления стратегической автономии Европы, а также в наживе на энергетическом кризисе и перемещении европейской промышленности.

Опасения Макрона и Европы в целом связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Закон должен вступить в силу 1 января и предусматривает сокращение налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США.

В Европе уверены, что закон побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять людей «покупать все американское». Так, отмечают авторы, Германия уже «находится в состоянии открытой паники», поскольку несколько ее ведущих компаний в условиях роста цен на энергоносители сворачивают внутренние операции, чтобы инвестировать в другие страны. <…>

По словам исполнительного директора крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International Свейна Торе Холсетера для The Wall Street Journal, производителям из Европы может быть трудно сохранять конкурентоспособность в условиях нынешних цен на газ и мер стимулирования, которые на сегодняшний день предлагается американским правительством.

3. Навязанный американцами отказ Европы от российского газа сказался на показателях добычи Газпрома. Снижение, однако, оказалось небольшим (ссылка):

Добыча газа «Газпромом» в период с начала года по 15 ноября составила 359,7 миллиарда кубометров, что на 19,2 процента меньше показателей того же периода в 2021 году, следует из сообщения компании.

Упал также спрос на газ компании на внутреннем рынке — на 5,9 процента, а экспорт в дальнее зарубежье сократился сразу на 43,4 процента, составив 93,2 миллиарда кубометров.

Выросли поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири», однако их конкретные объемы не приводятся. Известно, что общий годовой объем в 2023-м оценивается примерно в 22 миллиарда кубометров.

Как видно, дело не только в резком сокращении европейского рынка, но и в сравнительно тёплой погоде (что в России, что в Европе).

Впрочем, речь идёт о физическом сокращении объёмов добычи. В финансовом плане оно было щедро скомпенсировано ростом цен.