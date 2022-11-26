 

ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области

26.11.2022, 14:30, Новости дня
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС РФ в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.

Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.

Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области. Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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