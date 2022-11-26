В Минобороны сообщили о предотвращении попытки ВСУ атаковать ЛНР

В министерстве обороны РФ сообщили, что во время спецоперации в Украине были остановлены попытки ВС Украины атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

В результате чего было уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа, информирует ведомство в своем Telegram-канале.

Общие потери противника составили более 40 солдат убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

В направлении Донецка отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

Также остановлены попытки украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов и до 40 солдат.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области.

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